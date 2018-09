Brasil: Noam Chomsky visitará este jueves al ex presidente Lula, preso en Curitiba

Noam Chomsky Credito: Web

Brasilia, septiembre 20 - El destacado intelectual y activista estadounidense Noam Chomsky visitará hoy al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien hace 167 días cumple prisión política en Curitiba, capital del estado de Paraná.



Chomsky llegó la semana pasada a Brasil para participar en el seminario internacional Amenazas a la democracia y al orden multipolar, organizado en Sao Paulo por la Fundación Perseu Abramo, del Partido de los Trabajadores (PT).



Durante el encuentro, el profesor de lingüística del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) dijo que tuvo el privilegio de conocer a Lula hace 20 años y desde entonces quedó -y continúa- muy impresionado con él.



Hay problemas con la democracia en Brasil, problemas contundentes, enfatizó en la ocasión Chomshy, quien consideró que no puede dejarse de lado el hecho de que Lula 'debería ser, por derecho', candidato en las elecciones presidenciales convocadas para el próximo mes de octubre.



El lunes último, en un encuentro con periodistas realizado en el Centro de Estudios de Medios Alternativos Barón de Itararé, significó que bajo la presidencia del fundador del Partido de los Trabajadores (PT) Brasil se convirtió en uno de los países más respetados del mundo.



'Lula organizó el sur del mundo con protagonismo, de forma inédita', aseveró antes de vaticinar que el PT podría volver a ganar las elecciones este año.



El reconocido lingüista norteamericano, que cumplirá 90 años de edad en diciembre, también aludió al papel desempeñado por los medios oligopólicos contra los gobiernos de izquierda y centro-izquierda que pasaron por América Latina durante los últimos años y afirmó que en Estados Unidos o Inglaterra eso no hubiera acontecido.



En los llamados 'países libres' eso jamás sucedería: una prensa uniformemente contra los gobiernos sería un comportamiento inaceptable, remarcó.



Además de la visita de Chomsky prevista para hoy, Lula recibió la víspera un mensaje del ex director general adjunto de la Unesco Pierre Sané, quien le transmitió un mensaje de solidaridad y apoyo en nombre de todos los activistas y demócratas africanos, dijo.



'Para nosotros, usted es hoy el símbolo de la lucha por la democracia en el mundo, como Mandela fue símbolo de la lucha contra el racismo', escribió Sané antes de agradecerle por el compromiso que como presidente de la nación siempre asumió con los derechos sociales, económicos y culturales de todos los brasileños.