Donald Trump: invadir a Irak y Afganistán fue el peor error de la historia de EE UU

Donald Trump

Washington, septiembre 20 - El presidente estadounidense, Donald Trump afirmó que el “peor error de la historia” de Estados Unidos fue la decisión del exmandatario George W. Bush (2001-2009) de invadir Irak y Afganistán la década pasada.



“El peor error cometido jamás en la historia de nuestro país: meterse en Oriente Medio por parte del presidente Bush”, aseguró Trump en una entrevista con el diario digital The Hill.



“Puede que (el expresidente Barack) Obama (2009-2017) sacara de mala manera (a las tropas en Irak y parte de las desplegadas en Afganistán), pero meterse ahí es, para mí, el peor error cometido en la historia de nuestro país“, reiteró.



Trump no mencionó directamente a Irak ni a Afganistán, pero desde su campaña electoral ha expresado su irritación por la decisión de Bush de invadir esos países después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.



“Nos gastamos 7 billones de dólares en Oriente Medio (…). Siete billones de dólares y millones de vidas, porque me gusta contar (las vidas perdidas en) ambos lados (de la contienda). Millones de vidas“, insistió.



El presidente opinó que ese “error” está por encima de otros como la Guerra Civil estadounidense (1861-1865).



“Una guerra civil se puede entender. Una guerra civil, eso es diferente. Habernos metido en Oriente Medio, ese fue realmente un mal día para nuestro país“, subrayó.