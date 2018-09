5 países harán una carta para denunciar a Nicolás Maduro ante la Fiscalía de la CPI

Lima, septiembre 19 - Los ministros de relaciones exteriores de Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay firmarán la próxima semana una carta en la que denunciarán al presidente venezolano Nicolás Maduro ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional por violación de los Derechos Humanos de manera sistemática y específicamente por crímenes de lesa humanidad.



El canciller peruano Néstor Popolizio confirmó el martes que tomarán esta medida durante un intermedio de la Asamblea General de Naciones Unidas.



De acuerdo al jefe de la diplomacia peruana, es la primera vez que se presenta una denuncia contra un gobierno de la región. Precisó que la iniciativa no forma parte del Grupo de Lima, que lidera Perú, sino de un grupo de países sudamericanos miembros del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional en 1998. “Antes no se ha conocido... es la primera vez”, dijo en una entrevista con The Associated Press en Lima.



Popolizio indicó que se adjuntarán dos informes: uno de un grupo de expertos que presentaron todas sus conclusiones sobre las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos en Venezuela ante la secretaría general de la Organización de Estados Americanos y otro elaborado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Ambos informes servirán para sustentar la denuncia ante la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, nacida en Gambia.



El canciller peruano dijo que la ventaja de la presentación de una denuncia por parte de países miembros del Estatuto de Roma permite un trámite más rápido. Esto “le da automáticamente una posibilidad a la fiscal y a la Corte Penal Internacional de hacer un procedimiento más acelerado”, explicó.



Poco antes, el presidente venezolano afirmó en Caracas que está evaluando condiciones para determinar si asiste a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.



Maduro indicó en una conferencia de prensa en el palacio presidencial que quiere acudir a la Asamblea General, pero sostuvo: “tengo que cuidar mi seguridad”.



“A mí me tienen en la mira para matarme”, agregó sin ofrecer detalles.





