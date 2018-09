Argentina: juez ordena procesamiento y prisión preventiva de ex-presidenta Cristina Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner Credito: Archivo

El juez federal Claudio Bonadio dictó este jueves (07.12.2017) el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), e instó al Senado a que le quite los fueros parlamentarios que goza como senadora y que impiden su arresto.



El juez argentino acusó a la exmandataria de montar “un plan criminal orquestado” con el fin de “dotar de impunidad” a los iraníes sobre los que pesaba una orden de captura internacional por el atentado contra la AMIA.



Por la misma causa, basada en la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015 cuatro días antes de morir de un disparo en la cabeza, su ex canciller Héctor Timerman quedó bajo arresto domiciliario.



Anteriormente ya habían sido detenidos el ex secretario de Presidencia Carlos Zannini, uno de los más estrechos colaboradores de Fernández de Kirchner; el ex dirigente "piquetero" Luis D'Elía y un ciudadano de origen libanés, informaron fuentes judiciales al diario La Nación.



La Justicia investiga si el memorando de entendimiento firmado con Irán durante el Gobierno de Fernández de Kirchner pudo haber sido un plan de encubrimiento a los iraníes acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.