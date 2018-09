Hillary Clinton pidió luchar para evitar el fin de la democracia en EEUU. "Trump no la está garantizando"

Credito: Archivo

17-09-18.-La excandidata presidencial de Estados Unidos, Hillary Clinton, fustigó la gestión del presidente Donald Trump y alertó que “nuestras instituciones y tradiciones democráticas están bajo asedio“.



Asimismo, indicó en un artículo de opinión publicado en el diario The Atlantic, que “necesitamos hacer todo lo posible para defendernos. No hay un momento que perder”.



Asimismo, pidió a los norteamericanos luchar para evitar el fin de la democracia en esa nación, puesto que Trump no la está garantizando.



Precisó que hay cinco frentes que han asaltado en esa nación, los cuales son: El asalto al Estado de Derecho, el ataque a la “legitimidad” de las elecciones, “la guerra” que Trump “contra la verdad y la razón” poniendo así de relieve las mentiras que el mandatario ha contado en los últimos meses y los ataques a la prensa y el abuso de poder, conflictos de intereses y “flagrantes violaciones” de las reglas de la ética.



Destacó que el Primer Mandatario de EEUU “socava la unidad nacional”, puesto que ni siquiera hace creer a sus ciudadanos que “es un presidente para todos los estadounidenses”.



“Desde el primer día su administración ha socavado los derechos civiles por los que las generaciones anteriores lucharon para asegurar y defender”, resaltó la política norteamericana.



Apuntó que es necesario hacer una “limpieza” de la Casa Blanca de manera “seria”. “Tenemos que hacer una limpieza de la casa seria“, sumó.