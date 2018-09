Irán acusa a Twitter de cerrar cuentas de iraníes reales, mientras permite las que están contra el gobierno

Símbolo de la red social Twitter Credito: Archivo

Dubai, 16 de Septiembre - El ministro iraní de Relaciones Exteriores Mohammad Javad Zarif acusó el domingo a Twitter de cerrar cuentas de iraníes “reales”, mientras permite las que están en contra del gobierno, respaldadas por Estados Unidos.



En agosto, Facebook Inc, Twitter Inc y Alphabet Inc eliminaron colectivamente cientos de cuentas vinculadas con una supuesta operación de propaganda iraní.



“Hola @Jack. Twitter ha cerrado cuentas de iraníes reales, (incluyendo) presentadores de TV y estudiantes, por participar supuestamente de una ‘operación de influencia’”, dijo Zarif en un tuit, refiriéndose al CEO de Twitter, Jack Dorsey.



“¿Qué tal si miran los bots reales en (la capital albanesa de) Tirana usados para lanzar propaganda de ‘cambio de régimen’ escupida por (Washington) DC? #YouAreBots”, dijo Zarif.



Twitter se abstuvo de comentar cuando fue contactado por Reuters en Estados Unidos.



Medios iraníes han acusado a Israel, Arabia Saudita y grupos opositores en el exilio, incluyendo los Mujahideen Khalq, que tienen algunos miembros basados en Albania, de estar detrás de campañas de redes sociales pidiendo el derrocamiento del gobierno islámico.



El líder supremo iraní, el ayatola Ali Khamenei, acusó a Estados Unidos e Israel este mes de librar una guerra mediática para desalentar a los iraníes, mientras el país enfrenta dificultades económicas tras la reimposición de las sanciones estadounidenses.



