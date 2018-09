México / En cuanto asuma el cargo AMLO pedirá perdón a las víctimas de la violencia

Segundo diálogo por la paz y la verdad

Familias de desaparecidos le narran historias de dolor e impunidad

Resalta papel de la ONU ante el problema de los miles de ausentes

Peña deja deudas en materia de derechos humanos, señala la CNDH

Atenderá origen de la violencia, dice el presidente electo

Necesitamos una salida, nadie nos ayuda: afectados

Pugna por plan transicional que privilegie demandas

16 de septiembre de 2018.-

Ante las exigencias de justicia de cientos de familias que acudieron al segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia, el mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a hacer "lo humanamente posible" para cumplir con esa demanda, y ofreció que en el momento que llegue a la Presidencia de la República "voy a pedir perdón a todas las víctimas de la violencia".

Después de escuchar a lo largo de casi tres horas historias sobre casos de desaparición, asesinatos, feminicidios, torturas y detenciones arbitrarias que permanecen en la impunidad, López Obrador aseguró que habrá justicia en su gobierno y que los recursos saldrán de la venta de la flotilla de aviones y helicópteros, de la suspensión de las pensiones a ex presidentes y de la disminución de salarios de los altos funcionarios.

"Yo no tengo ningún compromiso con grupos de intereses creados, con ninguna mafia... Yo voy a estar siempre al servicio del pueblo... vamos a que se termine con esta pesadilla, con este dolor. Vamos a atender las causas que originaron la violencia", subrayó.

Anunció que los familiares de las víctimas serán atendidos por la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y por quien será subsecretario de Derechos Humanos en la dependencia, Alejandro Encinas –los únicos de su equipo que lo acompañaron en el templete.

También anticipó que en México habrá apertura a organismos internacionales de derechos humanos y resaltó el papel de la Organización de las Naciones Unidas. "No se le va a cerrar la puerta a nadie. No vamos a tapar ningún caso, no va a haber impunidad y queremos que todo sea transparente... Todas las organizaciones de derechos humanos son bienvenidas".

Ante las reiteradas denuncias sobre la complicidad de autoridades, López Obrador aclaró: "no voy a ser tapadera de nadie. Si un funcionario cercano, un amigo, un compañero, es más, un familiar comete un delito, va a ser castigado. Se termina ya la impunidad. No va a haber corrupción".

Historias a gritos

El presidente electo escuchó a familiares de las víctimas que a gritos se hicieron escuchar. Cuando el poeta Javier Sicilia, líder el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pidió un minuto de silencio en memoria de los ausentes, surgieron expresiones procedentes de todas partes del salón.

"No podemos guardar silencio, porque es cerrar los ojos a la verdad... No están muertos... No sabemos dónde están enterrados.... gobiernos van, gobierno vienen y seguimos en lo mismo... Sicilia, tenemos que construir una salida... Estén en nuestros zapatos, no tenemos a nadie que nos ayude", expresaron algunos.

Sicilia, en su oportunidad, consideró que el camino de los foros organizados por el equipo de López Obrador no es el correcto, y pidió que el programa de Estado para la paz y la justicia se construya desde Gobernación y no desde la Secretaría de Seguridad Pública. "Sólo al final de este largo proceso es posible hablar de perdón, amnistía", dijo.

Afirmó a López Obrador que "si no se sientan las bases de una buena política de Estado en materia de justicia transicional, la cuarta transformación será para desgracia de la patria imposible y nos hundiremos más en el infierno... No queremos que su gobierno fracase, su fracaso sería el de las víctimas y el de la nación entera".

El movimiento, mediante la participación de ocho madres de víctimas de distintos delitos, pidió la instalación de siete mesas de trabajo coordinadas por Gobernación, que incluyan comisión de la verdad, mecanismos contra la impunidad, así como protección a víctimas y testigos, entre otros temas.

Uno de los momentos más dramáticos fue cuando un hombre contó a gritos que su hija, Dafne Sánchez Delgado, fue asesinada en Guerrero y le hizo llegar copia del archivo a López Obrador "por si no me vuelve a ver. Mi hija se sacrificó y yo me voy a sacrificar por ella para desmembrar a todos estos" desgraciados, a todos estos..., y se desvaneció en la silla. El hombre tuvo que ser auxiliado por paramédicos.

Otra mujer explicó, también a gritos, que ninguna autoridad ha buscado a su hija desaparecida. "Yo le rogaba a Dios que usted llegara a la Presidencia... ¿Quiere que me hinque para que me ayude a buscar a mi hija?" El mandatario electo negó con la cabeza.

Asimismo, Margarita López, madre de Yahaira Guadalupe Bahena López, captó su atención cuando le narró en voz alta que su hija fue sacada de su domicilio en Oaxaca por un comando armado de Los Zetas y estuvo involucrado personal de la procuraduría del estado, policía municipal, del Ejército y de PGR, que la torturaron y asesinaron.

El próximo presidente afirmó que el diálogo con las víctimas será permanente. "No soy igual que los políticos corruptos, no me confundan... Nos vamos a estar encontrando permanentemente, vamos a estar dialogando y vamos entre todos a sacar al país de esta tremenda desgracia".

Sólo les pidió que se organicen y haya unidad. "Hablando con toda franqueza, si nos vamos a tener que reunir con cada colectivo, entonces no voy a dar abasto... Ya basta de la polarización, del sectarismo, más cuando se trata de un asunto tan importante. Qué tienen que estar poniendo por delante intereses personales o de grupo, o celos o sentimientos, tenemos que unirnos todos para que haya justicia", dijo.