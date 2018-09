Suiza investiga supuesto ciberataque ruso contra la Agencia Mundial Antidopaje

Credito: Archivo

15-09-18.- La fiscalía suiza está investigando si agentes rusos intentaron piratear la Agencia Mundial Antidopaje, dijo el sábado la Oficina del Fiscal General (OAG por sus siglas en inglés), ampliando el alcance del caso sobre presunto espionaje ruso contra las instituciones en Suiza.



Los procesos penales se iniciaron en marzo de 2017 bajo sospecha de espionaje político, dijo la OAG en un comunicado.



“Como parte de estos procedimientos, la Procuraduría General, en cooperación con el Servicio Federal de Inteligencia, pudo identificar a dos personas”, dijo la Fiscalía.



“Los procesos penales antes mencionados (...) se refieren a procesos penales que está llevando a cabo la OAG debido a un ciberataque contra la Agencia Mundial Antidopaje”, agregó.



La OAG dijo que las personas involucradas en esta investigación son la misma pareja identificada por el servicio de inteligencia suizo en relación a una frustrada conspiración rusa contra un laboratorio suizo de prevención de amenazas y riesgos atómicos, biológicos y químicos que fue desvelada el viernes.



La OAG dijo que no daría más información sobre el caso.



Los medios suizos dijeron el sábado que las oficinas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y el Comité Olímpico Internacional (COI) en Lausana habían sido blanco de ataques.



Ambas organizaciones en los últimos años han estado investigando el dopaje generalizado de los atletas rusos, lo que ha llevado a la prohibición de docenas de competidores y al bloqueo del país de los eventos internacionales.



El periódico Tages-Anzeiger informó de que los agentes rusos viajaron a una reunión del COI, mientras que la agencia de inteligencia militar rusa era sospechosa de llevar a cabo el ataque de pirateo contra la AMA.



La embajada rusa en Berna describió el sábado los informes sobre la supuesta piratería de la AMA como cuentos de hadas, y como un intento de descarrilar la reinstauración de la propia autoridad antidopaje de Rusia.



“Cabe destacar que estas publicaciones, que incluyen adjetivos como ‘sospecha’ y ‘presumiblemente’, aparecieron inmediatamente después de que el Comité de Examen de Cumplimiento de la Agencia Mundial Antidopaje emitiese una recomendación para suspender la suspensión de la agencia antidopaje de Rusia”, dijo la embajada.



“Es difícil evitar la impresión de que es por eso que los últimos cuentos de hadas sobre piratas informáticos rusos que atacan a la AMA son tan necesarios en este momento”.



El viernes, el Comité de Revisión de Cumplimiento de la AMA recomendó la restitución de la Agencia Antidopaje de Rusia (RUSADA) cuando el comité ejecutivo de la AMA se reúna el próximo 20 de septiembre.



Tanto AMA como el COI no estuvieron disponibles para comentarios inmediatos el sábado.



El viernes, un periódico suizo y uno holandés informaron de que las autoridades de Gran Bretaña, Holanda y Suiza se habían unido en una operación que tuvo como resultado que Holanda expulsara a dos supuestos espías rusos en marzo pasado.



Citando fuentes anónimas, Tages-Anzeiger y NRC Handelsblad informaron de que los agentes sospechosos se dirigían al laboratorio suizo Spiez, cerca de Berna, que analiza armas químicas y biológicas, incluido el agente nervioso Novichok.



Gran Bretaña dice que Moscú utilizó Novichok para tratar de matar al ex espía ruso Sergei Skripal en la ciudad inglesa de Salisbury a principios de marzo y la semana pasada acusó a dos hombres rusos in absentia de intento de asesinato.