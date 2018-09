Candidato que suplirá a Lula en Brasil dice que "El ambiente de Venezuela no es democrático"

Fernando Haddad y Lula da Silva Credito: Web

14-09-18.-El candidato presidencial de Brasil del Partido de los Trabajadores (PT) y sustituto de Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad, señaló este jueves que el ambiente en Venezuela no es democrático y que, en caso de vencer en los comicios, serán necesarias “muchas mediaciones” para normalizar la situación.



“El ambiente de Venezuela no es democrático, pero el nuestro tampoco lo es tanto. Tuvimos un golpe aquí también, un golpe parlamentario”, subrayó Haddad en un encuentro con corresponsales extranjeros en Sao Paulo.



Para el aspirante presidencial, deber ser respetada la autodeterminación y la soberanía popular de Venezuela.



Sustituto de Lula



El organismo ejecutivo del PT de Brasil decidió que el ex ministro de Educación, Fernando Haddad, será su candidato para la elección presidencial del mes de octubre, en reemplazo del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva quien cumple una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.



El Tribunal Superior Electoral (TSE) invalidó el 1 de setiembre la candidatura de Lula, de 72 años, a causa de su situación judicial.