(VIDEO) En libertad el actor Willy Toledo tras ser detenido en España por “blasfemias religiosas”

14 sept. 2018 - El actor Willy Toledo, muy conocido en España tanto por su obra como por sus controvertidas posiciones políticas, fue detenido en Madrid este miércoles después de negarse a acudir al juzgado a declarar tras haber sido denunciado por “blasfemar”. La detención del actor fue comunicada por su abogado, Endika Zulueta, que informó de la situación de su representado al digital CTXT. Al ser liberado este jueves, lamentó que “la Iglesia católica, apostólica, pederasta y romana tenga el poder que tiene en este país, mientras siguen ocultando a decenas de miles de pederastas, violadores de niñas y niños”.



Un juzgado de Madrid emitió una orden de detención contra el actor después de que este se negara a acudir al juzgado para declarar con motivo de una denuncia presentada por la Asociación de Abogados Cristianos y por la Fiscalía por supuesta vejación de los sentimientos religiosos en un mensaje que Toledo publicó en redes sociales.



En concreto, el mensaje, que data del 5 de julio de 2017, reza lo siguiente: “Yo me cago en Dios. Y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María”.



El mensaje fue escrito a modo de protesta después de que un juez de Sevilla mandara a juicio a tres mujeres por organizar la “procesión del coño insumiso”, en el que se pasea la reproducción gigante de una vagina como si fuese una imagen religiosa católica que habitualmente se lleva en procesión durante la Semana Santa. Dicha manifestación, organizada por movimientos feministas, busca “denunciar el poder de la Iglesia católica sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros derechos reproductivos, sobre nuestra decisión de parir. Nosotras parimos, nosotras decidimos”.



Pese a la orden de detención en su contra, Toledo comunicó en redes sociales que esta tarde acudiría a un centro cultural en Madrid para participar en un acto en defensa de la libertad de expresión, lo que facilitó su localización a los agentes que le arrestaron.



En libertad



Toledo se negó a declarar ante el juzgado de instrucción número 11 de Madrid y reiteró mediante un escrito que no ha cometido ningún delito. El actor quedó en libertad provisional sin fianza y sin ninguna medida cautelar a la espera de que continúe la investigación por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos.



“No era necesario que me presentara ante ningún juez ni un fiscal por esta denuncia”, añadió. Así lo ha manifestado el propio Toledo ante los medios a la salida de su declaración ante el juez, que apenas duró 10 minutos y en la que se ha negado a contestar a preguntas de la Fiscalía o de la acusación, ejercida por la Asociación Española de Abogados Cristianos.



Al activista le resulta “indignante que todavía la Iglesia católica, apostólica, pederasta y romana tenga el poder que tiene en este país, mientras siguen ocultando a decenas de miles de pederastas, violadores de niñas y niños“. En esta línea, exigió a la Asociación Española de Abogados Cristianos que denuncien estos hechos.



“Esto parece que no les ofenden en sus sentimientos religiosos, pero lo que sí les ofende es que me cague en Dios. Y me cago en Dios, en la Virgen y me sobra mierda para cagarme en el dogma de fe, de la santidad y divinidad de la Virgen María 27.000 veces”, exclamó retórico.



Toledo lamentó haber tenido que pasar “20 horas” en una comisaría de Policía tras ser detenido este miércoles para ponerle a disposición de la Justicia después de que no se presentase ante el juez en dos ocasiones anteriores.



El actor lamentó que todavía se juzguen y criminalicen los sentimientos. “Me parece absolutamente tercermundista que en este país todavía existan cinco artículos del Código Penal referentes a las ofensas a los sentimientos religiosos”, criticó.









