Palestina denunciará a EE.UU. ante La Haya

El desplazamiento de la población palestina ha sido refutada por las Naciones Unidas y la Unión Europea (UE). Credito: Sputnik

14 de septiembre de 2018.- Palestina anunció sus firmes intenciones de denunciar a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) tras reconocer a la ciudad de Jerusalén como capital de Israel.



Esta es una medida que viola flagrantemente las leyes y resoluciones internacionales, indicó la miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación Palestina, Hanan Asrhawi.



"Esta administración estadounidense ha adoptado al por mayor todas las posiciones del Gobierno israelí más extremista, derechista, de línea dura y racista en la historia de Israel", señaló Asrhawi.



Reiteró también que los líderes palestinos discutirán las posibles respuestas luego que el presidente Mahmoud Abbas asistiese a una reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York a finales de este mes.



Por otro lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu elogió la decisión de Estados Unidos de cerrar la misión palestina en Washington.



"La negativa de Palestina a entablar negociaciones con Israel y los ataques desenfrenados no solo no promueven la paz, sino que ciertamente no mejorarían las cosas para los palestinos", dijo a su vez a los miembros de su gabinete.