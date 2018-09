Congreso de España aprueba exhumación de los restos del dictador Francisco Franco

13-09-18.-El plan del Gobierno español para exhumar los restos de Francisco Franco y sacarlos del mausoleo levantado por el dictador superó hoy un trámite decisivo al ser aprobado por la mayoría del Congreso de los Diputados en Madrid.



El decreto ley aprobado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez en agosto fue respaldado en la Cámara con el apoyo de todos los grupos y la abstención del conservador Partido Popular (PP) y del liberal Ciudadanos, explicó DPA.



Dos diputados del PP votaron en contra, al parecer por error. El proyecto, que seguirá ahora el trámite de una ley normal, modifica la Ley de memoria histórica de 2007 para facilitar la exhumación y blindarla ante posibles demandas de la familia del dictador, que se opone al traslado de los restos y anunció ya acciones legales contra el Gobierno.



El cadáver de Franco (1892-1975) se encuentra desde su muerte en el Valle de los Caídos, un conjunto monumental construido entre 1940 y 1958 por orden del dictador en gran parte gracias al trabajo forzoso de presos políticos a unos 60 kilómetros al noroeste de Madrid.



El monumento, coronado por una gran cruz blanca de 150 metros de altura, fue dedicado por Franco a todos los caídos en la Guerra Civil (1936-1939) y alberga restos de unos 32.000 fallecidos en el conflicto por ambos bandos, aunque el mausoleo se considera un homenaje a la dictadura y destino de peregrinaje de ultraderechistas.



Todos los intentos llevados a cabo hasta ahora para despolitizar el lugar fracasaron, hasta que Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), llegó al Gobierno en junio tumbando con una moción de censura al conservador Mariano Rajoy.



Tras varias rectificaciones, el Ejecutivo aprobó el 24 de agosto el decreto ley ratificado hoy por el Congreso.



Se espera que la operación para trasladar los restos de Franco a un lugar aún no establecido se complete antes de fin de año.



"No podemos tener el agravio comparativo constante a unas víctimas que no han recibido el respeto que se merecen", dijo hoy en el Congreso la vicejefa del Gobierno español, Carmen Calvo.



"No hay respeto mientras los restos de Franco estén en el mismo lugar que las víctimas".



Sánchez celebró la votación con un mensaje en su cuenta de Twitter: "Justicia. Memoria. Dignidad. Hoy España da un paso histórico para la reparación de los derechos de las víctimas del franquismo. Hoy nuestra democracia es mejor".



Por el contrario, PP y Ciudadanos acusaron al Gobierno de intentar desviar la atención de la opinión pública y de generar división.



"La cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar su debilidad, incapacidad e incompetencia", dijo el diputado de Ciudadanos José Manuel Villegas.



En la tribuna se encontraba también el conocido hispanista irlandés Ian Gibson, que saludó la medida visiblmente emocionado.



"Hoy es el día más feliz de mi vida", dijo citado en el diario El País. Llevo 40 años esperando esto. España se libera, enfila el camino de la normalidad democrática".



Además de abrir las puertas a la exhumación del dictador, la modificación de la ley supone que a partir de ahora nadie podrá estar enterrado en el Valle de los Caídos si no murió en la Guerra Civil ni fue represaliado posteriormente.