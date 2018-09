50 parlamentarios conservadores se plantean destituir a primera ministra británica Theresa May

La premier británica, Theresa May Credito: Archivo

12-09-18.- Un grupo de alrededor de 50 parlamentarios del gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, que se oponen a sus propuestas para un acuerdo post-Brexit, se ha reunido para acordar cómo y cuándo forzar la salida de May, informó el miércoles la BBC.



Los parlamentarios, que forman parte del Grupo de Investigación Europeo (ERG, por sus siglas en inglés), una agrupación anti-UE del partido conservador de May, se reunieron el martes por la noche para debatir abiertamente el futuro de May como líder, dijo la BBC citando una fuente anónima.



Varios de ellos dijeron en la reunión que ya habían presentado cartas expresando su falta de confianza en May, informó la fuente a la BBC. Según las normas del partido conservador, para activar la elección de un nuevo líder el 15 por ciento de los parlamentarios conservadores, actualmente 48, deben pedir una moción de confianza.



El ERG ha condenado los planes de May de mantener a Reino Unido en una zona de libre comercio con la UE una vez que abandone el bloque en marzo de 2019, pero al mismo tiempo se ha enfrentado a críticas por no ofrecer una alternativa.