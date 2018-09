Quim Torra asegura que hará ‘efectiva’ la república de Cataluña

El presidente de la Generalitat (Gobierno catalán), Quim Torra

10 de septiembre de 2018.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, debe “poner toda la inteligencia política y también tomar todos los riesgos necesarios”, instó el domingo el presidente del gobierno autonómico de Cataluña, Quim Torra, para después enfatizar la necesidad de la materialización de su objetivo, al que definió como “hacer efectiva la independencia de Cataluña en forma de república”.



En una entrevista con la cadena local La Sexta, Torra de este modo reaccionaba a unas declaraciones anteriores de Sánchez en las que el también líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) había hablado de un referéndum por el autogobierno, y no por la autodeterminación de Cataluña.



Al respecto, el presidente catalán expresó su esperanza de que Sánchez no sea como su predecesor, el popular Mariano Rajoy, quien durante su mandato adoptaba una postura endurecida hacia el independentismo catalán.



Asimismo, ha asegurado al presidente del Gobierno español que no renunciará al derecho de autodeterminación y que solo aceptará una mesa de negociación si es para un “referéndum pactado”.



En declaraciones similares en otra entrevista concedida al diario catalán El Periódico, Torra afirmó el sábado que seguirá con “el mandato del 1-O” si el Gobierno español no acepta intercambiar el 1-O y el 27-O por “un referéndum acordado”.



Cataluña ya celebró el 1 de octubre de 2017 un referéndum de independencia que había sido previamente suspendido por el Tribunal Constitucional (TC) de España.



El 27 del mismo mes, una vez que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declarara unilateralmente la independencia respecto a España en el Parlamento regional, la Presidencia española, presidida por Rajoy, en aplicación del artículo 155 de la Constitución de este país europeo cesó ‎al Govern catalán en pleno.



No obstante, con el cambio del poder en Madrid el pasado junio, muchos catalanes esperan que sus voces sean escuchadas y respetadas en las instituciones de España.