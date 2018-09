Gobierno de Colombia no abrirá embajada en Palestina

Carlos Holmes Trujillo

Bogotá, septiembre 8 - El Gobierno colombiano no abrirá una embajada en Palestina, a pesar de haberla reconocido como un Estado independiente, informó el viernes el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo.



"No hay reversa, pero tampoco avanzaremos. No existe el precedente en Colombia de desconocer un Estado, pero no vamos a abrir una embajada", dijo durante una visita diplomática a Washington, Estados Unidos.



Trujillo ratificó el compromiso de Bogotá de fortalecer aun más la relación con Israel; reseñó Sputnik.



El pasado tres de agosto, cinco días antes de dejar el poder, el entonces presidentes Juan Manuel Santos tomó la decisión de reconocer a Palestina como Estado independiente. Este tema, de acuerdo con declaraciones recientes de Trujillo, sería revisado por el nuevo Gobierno.



Colombia era el único país de la región que había evitado pronunciarse sobre la independencia de Palestina, por lo que la decisión tomada por Santos generó una polémica con el Gobierno de Israel, que tiene en el país suramericano uno de sus mayores aliados en la región.