Michael Moore compara a Trump con Hitler en nuevo documental

Credito: Web

08-09-18.-El director Michael Moore compara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Adolf Hitler en su provocador nuevo documental, “Fahrenheit 11/9”, que fue estrenado mundialmente el jueves en el Festival Internacional de Cine de Toronto.



El documental examina las fuerzas que Moore cree que contribuyeron a la victoria electoral de Trump en noviembre de 2016, trazando paralelismos con el ascenso de Hitler en la década de 1930 en Alemania. La Casa Blanca no pudo ser inmediatamente contactada para realizar comentarios.



En un momento, la película superpone las palabras de Trump sobre videos de actos de Hitler, mientras un historiador habla sobre el ascenso de hombres fuertes a posiciones de poder.



“Exploramos la pregunta de cómo diablos nos metimos en este lío y cómo hacemos para salir”, dijo el activista liberal a periodistas antes de la proyección de la película.



“Él (Trump) ha estado dando vueltas por un largo tiempo y nos hemos comportado de una cierta manera por un largo tiempo y cuando miras atrás ahora ves cómo el camino fue allanado para él”, agregó.



El nuevo filme es un llamado a la acción para los estadounidenses, dijo Moore, quien ganó un Oscar en 2003 por su documental sobre la violencia armada en “Bowling for Columbine”.



“Estamos en una guerra por recuperar a nuestro país”, dijo. “Cualquiera que no entienda esto va a estar sumamente decepcionado con los resultados de lo que está por ocurrir en los próximos años con Donald Trump”, agregó.



“Fahrenheit 11/9” toma el título de las primeras horas del 9 de noviembre de 2016, cuando el candidato republicano Trump fue oficialmente declarado ganador sobre la candidata del Partido Demócrata Hillary Clinton.



En la película, que se estrenará en los cines de Estados Unidos el 21 de septiembre, Moore atribuye la culpa de la victoria de Trump a una suposición amplia de que Clinton ganaría, a intereses establecidos y a medios estadounidenses que priorizaron las grandes audiencias que generaba Trump para sus programas de televisión.



El documental se estrenó la misma semana en que el New York Times publicó una columna de opinión anónima en la que su autor describió “una callada resistencia” a Trump dentro de su propia administración, y que un adelanto del nuevo libro del periodista Bob Woodward representó al presidente como propenso a tomar decisiones de manera impulsiva.