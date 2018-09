Corea del Norte a EEUU: Diálogo y presión son incompatibles

Pyongyang, septiembre 7 - El órgano oficial del Partido del Trabajo de Corea (PTC) Rodong Sinmun, reiteró este viernes que los llamados de EEUU a diálogo con presiones, son incompatibles.



Los intentos de imposiciones solo lograrán el aumento de la precaución de la contraparte, precisa un artículo de fondo del rotativo partidista de la República Popular Democrática de Corea (RPDC),



Rodong Sinmun escribió que Washington no debe insistir en la 'desnuclearización' primero y la firma del tratado de paz después.



Sugiere no posponer la firma de un documento que sentencie el fin de guerra, deuda del presidente estadounidense Donald Trumb, desde el 12 de junio anterior, cuando lo prometió personalmente al líder coreano Kim Jon-un, en la Cumbre RPDC-EEUU en Singapur.



Recuerda que en aquella reunión y en otras conversaciones ambas partes declararon públicamante con manos estrechadas que darían fin a las relaciones hostiles.



En ese sentido Estados Unidos no cumplió su palabra, al menos hasta el momento, subrayó el diario.



Sin embargo la RPDC demuestra siempre la sinceridad y la generosidad para el mejoramiento de relaciones con norteamérica.



Prueba de ello resultan las acciones realizadas desde la voladura ante los ojos del mundo del campo de pruebas nucleares de Punggye-ri, hasta la reciente devolución de los restos mortales militares invasores estadounidenses muertos entre 1950 y 1953, en la guerra aún vigente en la península coreana.



No obstante EEUU habla mucho de la mejora de relaciones, pero no emprendió ninguna acción postiva, en cambio asumió una la actitud contraria a sus promesas.



El medio de prensa insiste en que la actual administración estadounidense debe aprender la lección del fracasos amargos que sufrieron sus antecesoras por recurrir a la sanción y presión durante más de medio siglo.



Enfatiza en la invariable posición de la RPDC de resolver cualquier diferendo mediante el diálogo y negociaciones.



Tal posición de principio norcoreana es publicada a pocas horas de las actividades centrales en Pyongyang, en ocasión del aniversario 70 de la fundación de la RPDC, por el líder histórico nacional Kim Il-sung.



