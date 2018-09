(VIDEO) Brasil: Candidato presidencial de extrema derecha Jair Bolsonaro fue apuñalado durante un acto de campaña

Bolsonaro tomou uma facada agora em Juiz de Fora. pic.twitter.com/QDTF0PoUnp — broy (@robsonbroy) 6 de septiembre de 2018

06-09-18.-El candidato presidencial brasileño de extrema derecha, Jair Bolsonaro, fue apuñalado en la tarde de este jueves en Juiz de Fora, Mina Gerais. El candidato del Partido Social Liberal (PSL) fue trasladado de urgencia por su personal de seguridad a una clínica cercana, informó el jueves uno de sus hijos.El agresor fue detenido de inmediato en el lugar del hecho por el personal policial que acompañaba al candidato. De acuerdo al primer informe dado por su hijo Flávio Bolsonaro, el ex capitán del Ejército de Brasil sufrió una herida superficial."Jair Bolsonaro sufrió un atentado ahora en Juiz de Fora, una puñalada con cuchillo en la región del abdomen. Gracias a Dios, fue superficial y él está bien. ¡Pido que intensifiquen las oraciones por nosotros!", dijo Flávio Bolsonaro en su cuenta de Twitter.El diputado ultraderechista fue atacado por un desconocido cuando era cargado en hombros en medio de una multitud en una céntrica calle de Juiz de Fora, la segunda mayor ciudad del estado de Minas Gerais, según videos que se han multiplicado rápidamente en las redes sociales.Las imágenes muestran el momento en que Bolsonaro, vistiendo una camiseta con los colores del uniforme de la selección brasileña, se retuerce de dolor en el momento en que es acuchillado.Tras el atentado, Bolsonaro fue enviado de urgencia a un hospital cercano donde fue atendido por los médicos del lugar. El centro médico todavía no emitió ningún comunicado informando sobre el estado de salud del candidato brasileño.Inmediatamente después del ataque –que quedó registrado en varios videos– el agresor fue reducido y detenido por las autoridades. Por el momento no trascendió ni la identidad ni los motivos que lo llevaron a intentar asesinar al candidato.