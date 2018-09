Tiroteo en banco de EEUU dejó al menos cuatro muertos

Credito: Efe

06-09-18.-Al menos tres personas murieron este jueves por disparos de un atacante en un banco en el centro de la ciudad de Cincinnati en Estados Unidos antes de que el agresor falleciera a manos de la policía, informaron las autoridades, reseña la agencia Efe.



Los hechos tuvieron lugar en el interior y en uno de los accesos del banco Fifth Third, ubicado en la calle Walnut, sobre las 9:10 am.



"Cinco víctimas heridas, tres muertas. El sospecho está muerto. Tres o cuatro de nuestros agentes respondieron a la llamada y se enfrentaron al tirador", señaló el Departamento de Policía de Cincinnati en un breve mensaje divulgado a través de Twitter.



El agresor comenzó a disparar en una de las entradas del edificio antes de acceder al vestíbulo del banco, donde los agentes abrieron fuego contra él.



"Escuché unos ocho disparos y, de hecho, me puse de rodillas. Me eché al suelo y entonces comenzaron a llegar los policías. Estoy todavía temblando", declaró James Walker, uno de los testigos del incidente.