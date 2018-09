Carta de un funcionario de Trump en el New York Times: "Soy parte de la resistencia dentro del gobierno"

TREASON? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de septiembre de 2018

06-09-18.-Un funcionario que reservó su nombre reveló que existe un grupo dentro de la Casa Blanca que se esfuerza por controlar "los impulsos del presidente", a los que calificó de "anti comerciales y anti democráticos", y que trata "de hacer lo correcto" aún si el mandatario actúa de otro modo: "El resultado es una presidencia de doble vía". De inmediato, el mandatario expresó su repudio por el texto que consideró "cobarde" ya que no lleva firma, y volvió a atacar a la prensa.Luego de que el presidente Donald Trump rechazara la descripción poco halagüeña que el periodista Bob Woodward hizo de su persona y su gobierno en el libro Fear, publicado el martes, The New York Times dio "el infrecuente paso de publicar una columna de opinión anónima", según presentó el periódico el polémico texto que aquí se presenta completo.En su introducción, el Times dijo que conoce la identidad del autor, "un funcionario superior del gobierno de Trump", pero la reserva a su pedido, pues revelarla podría "poner en peligro su empleo". Puso el ensayo a disposición de sus lectores por considerar que se trata de "un punto de vista importante".Trump desestimó rápidamente el valor de la columna y renovó sus ataques contra el periódico de Nueva York y la prensa en general. "El fracasado New York Times tiene una columna de opinión anónima… ¿Pueden creerlo? Anónima, es decir cobarde. Eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo", dijo el presidente de los Estados Unidos, y publicó en su cuenta de Twitter el video que lo muestra en esa respuesta."Algún día, cuando yo ya no sea presidente, lo cual —con suerte— sucederá en seis años y medio, The New York Times, y CNN, y todos estos medios farsantes habrán cerrado", agregó. Luego, en otro tuit, escribió en mayúsculas una sola palabra: "¿Traición?".