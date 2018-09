(VIDEO) Argentina: Presidente de la principal central de trabajadores aseguró que Macri "tiene ganas de rajarse"

Moyano y Macri.

6 sept. 2018 - Hugo Moyano explotó contra Mauricio Macri y lanzó una sugestiva frase: "Según me dijeron, Macri tiene ganas de rajarse", luego de estar reunido con intendentes contra el fin del aporte sojero que frenará las obras en los municipios.



"El hombre está desorientado, no sabe qué hacer y lo manejan, es un instrumento del poder", afirmó Moyano sobre el Presidente.



"Según me dijeron, Macri, más que incomodo, tiene ganas de rajarse. Son niños bien, que no están acostumbrados a que nadie les contradiga nada", manifestó.



Además, sobre los funcionarios del Gobierno dijo: "Estos tocan dos teclas y se llevan 10 veces más de los bolsos que se llevaron, empezando por Franco Corleone".



Sobre la situación social, el sindicalista contó: "Todo el país tiene la misma preocupación, teme que esto empeore y se profundice la crisis".



Y también no tuvo problemas a la hora de criticar a dirigentes peronistas alineados al macrismo: "Acá se ponen todos la camiseta pero al peronismo hay que tenerlo adentro. Hay muchos que se la pasan felicitando al Presidente".