Trump arremete contra polémica publicidad de Nike

05-09-18.-El presidente de Estados Unidos aseguró que aviso donde aparece el deportista Colin Kaepernick, conocido por su lucha antirracista, entrega un "mensaje terrible".

"Cree en algo, incluso si implica sacrificarlo todo". Con ese mensaje y el rostro en blanco y negro del exmariscal de la NFL Colin Kaepernick, la empresa deportiva Nike lanzó una nueva campaña para conmemorar los 30 años de su lema "Just do it". El problema es que Kaepernick es una estrella que, además, ganó fama por su lucha contra el racismo protestando con una rodilla en el suelo, un gesto que se hizo popular entre otros deportistas.

Este martes (04.09.2018), la polémica llegó hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario aseguró que la propaganda de Nike "es un mensaje terrible. Tal vez haya una razón para hacerlo, pero creo que es un mensaje que no debe ser enviado. No hay ninguna razón para eso". Sin embargo, Trump reconoció que Nike "tiene derecho a tomar sus propias decisiones comerciales".

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO

— Colin Kaepernick (@Kaepernick7) 3 de septiembre de 2018

Aunque el jugador recibió el apoyo de algunos de sus compañeros deportistas, decenas de usuarios mostraron en redes sociales su rechazo a la publicidad prendiendo fuego a sus zapatillas o cortando el símbolo de la marca de sus artículos. A pesar de ser uno de los mejores mariscales de la NFL, desde que terminó su contrato con los San Francisco 49ers, ningún equipo ha querido ficharlo. Kaepernick acusó formalmente a la NFL ante la Justicia de colusión en su contra.

Declaración "potente"

La decisión comercial ha dado visibilidad a Nike, pero también la ha hecho sufrir pérdidas en el Dow Jones. Otra de las figuras que forma parte de la estrategia comercial de la marca, la tenista Serena Williams, dijo que la publicidad prestando apoyo a un ícono de la lucha contra el racismo es "una declaración realmente potente para muchas otras compañías" yagregó que quienes protestan no son "menos estadounidenses" que quienes no lo hacen.

Kaepernick y otros jugadores durante una protesta.

Los problemas raciales en Estados Unidos, con protestas por la muerte de afroamericanos a manos de la policía, llevó en 2016 a Kaepernick a manifestarse durante el himno nacional. La NFL ha luchado por contener esas expresiones en el campo, que también incluyen puños levantados y otros gestos, y las cadenas de televisión evitaban en ocasiones emitir el momento del himno. En agosto, Trump llegó a pedir que no se les pague a quienes se manifiesten.