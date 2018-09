Un libro revelador sobre Donald Trump agita la Casa Blanca

Bob Woodward (izq.), autor del libro Temor: Trump en la Casa Blanca, y el presidente de EE.UU., Donald Trump

5 de septiembre de 2018.- Un libro revelador sobre los primeros 18 meses de Donald Trump en el poder pone en duda la capacidad del magnate neoyorquino para dirigir la Presidencia de EE.UU.



La agencia de noticias estadounidense The Associated Press (AP) ha citado hoy miércoles un libro que el periodista del diario The Washington Post, Bob Woodward, ha escrito sobre la gestión del inquilino de la Casa Blanca bajo el título “Fear: Trump in the White House” (Temor: Trump en la Casa Blanca).



El libro que Trump lo calificó en su cuenta en Twitter de “fraude, un engaño para el público” señala que algunos asesores y exasesores del presidente norteamericano lo consideran “idiota” y “mentiroso”.



Se refiere al jefe de Gabinete del Gobierno estadounidense, John Kelly, quien no confía en las facultades mentales de Trump y que durante una reunión declaró: “Estamos en Locolandia”.



De esta manera, indicó cómo el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos (el Pentágono), James Mattis, le explica a Trump la necesidad de mantener las fuerzas armadas del país norteamericano en la península de Corea para monitorear el programa misilístico de Corea del Norte.



El libro afirma que Mattis le dijo a “asistentes cercanos que el presidente... tenía la comprensión de un niño de quinto o sexto de primaria”.



Asimismo, indica que el exdirector del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, sacó algunos documentos del escritorio del jefe del Gobierno para que Trump no los decretara o no se retirara de ellos, entre ellos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Trump rechazó en una entrevista con el diario The Daily Caller el robo de documentos insistiendo en que “nadie me quitó nada”.



El libro agrega que el presidente republicano ordenó asesinar a su par sirio, Bashar al-Asad, pero su secretario de Defensa ignoró la solicitud, pues consejeros de seguridad nacional desarrollaron opciones para el ataque aéreo que EE.UU., el Reino Unido y Francia lanzaron el 4 de abril contra Siria en respuesta a un presunto ataque químico en la ciudad siria de Duma, situada en la región de Guta Oriental, pese a que Damasco rechazó toda implicación en ese incidente.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, describió el martes en un comunicado al libro como “nada más que historias fabricadas”. El libro ha causado inquietudes en la Casa Blanca por los detalles íntimos que revela y el número de personas que han compartido los informes con Woodward.



El secretario de prensa del expresidente estadounidense George W. Bush, Ari Fleischer, aseguró que “alguien se lo dijo” al periodista y enfatizó que “ni una vez _ nunca _ creí que Woodward lo inventara”.