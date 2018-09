Lo nuevo de Twitter: Pronto dirá cuándo alguien está “en línea”

4 sept. 2018 - Twitter se quiere poner al día con las nuevas funciones para aventajarse en el volátil mercado de la tecnología. Como ya lo han hecho muchas de sus competencias, por ejemplo, Instagram.



Una de las novedades que sin duda tiene en vilo a muchos de los usuarios es la idea que se podrá saber cuando un usuario de twitter está en línea o no.



Así lo dejó saber, a través de una imagen publicada por Sara Haider, directora de gestión de producto de Twitter.



Una parte de las personas manifestaron que están dudosos , porque a veces acceden a la plataforma solo para revisarla , pero no significa que quieren conversar con alguién.



Otros alegan que sería interesante , siempre y cuando, se especifiquen ciertas condiciones.



Todavía no hay una dinámica definitiva . Pero esta función sería parte de un conjunto de indicadores de estado que se aplicarán.



La idea es que resulte más fácil seguir una conversación, sin perder de vista ningún comentario, ni el orden de los tweets. Por el momento, estas funciones son pruebas rápidas que están realizando, veremos si en algún momento consiguen implementarlas.

