(VIDEOS) Argentina: la represión en Chaco tras los saqueos que dejaron un niño muerto

También ordene una profunda investigación sobre el hechos lamentable de la pérdida de una vida, cooperando con la justicia para determinar la autoría del hecho. — Domingo Peppo (@domingopeppo) 4 de septiembre de 2018

4 sept. 2018 - Imágenes de lo que sucedió el lunes por la noche en la localidad chaqueña de Saénz Peña, en donde la policía reprimió un intento de saqueo que terminó con un nene de 13 años fallecido. Qué dice la versión oficial y el dueño del local del accionar policial.El lunes por la noche hubo cacerolazos en la ciudad y en algunos puntos de Buenos Aires y el interior, saqueos.En el barrio Obreo de Roque Saénz Peña, a 160 km de la capital de Chaco, un nene murió y otro quedó gravemente herido en un ojo después de la represión de la policía provincial, en respuesta al intento de unas cincuenta personas por abrir las puertas de un supermercado.Según Diario de Chaco, el chico llamado Ismael Ramírez, de entre 13 y 15 años, murió luego de recibir un balazo mortal en el pecho en medio de los enfrentamientos entre casi quinientas personas y la policía chaqueña.Así actuó la policíaEl propio gobernador de la provincia, Domingo Peppo, confirmó en Twitter la lamentable noticia.Y en otro tuit indicó: "Quiero comunicar a toda la comunidad de #SáenzPeña, que ante los hechos ocurridos hoy por la noche dispuse a las fuerzas una rápida intervencíon, con refuerzos para prevenir cualquier situación".La versión oficialPalabra del propietario del local"Vinieron unos 50 aborígenes y atacaron. Intentaron ingresar pateando la puerta y no pudieron romper. Lo lograron cuando tiraron piedras de importante tamaño", contó con desprecio Orlando Proselek, propietario del local atacado."Estábamos con la puerta cerrada porque ya nos venían comunicando que esto podía ocurrir", precisó y advirtió que “a la tarde fui a la comisaría a comentarles lo que nos venían diciendo, me dijeron que me quede tranquilo porque ellos están atentos a todo”.Si en las siguientes declaraciones usted comienza a sospechar de connivencia policial y que hubo zona liberada es subjetivo: “Cuando vi la gente que venía llamé a la Comisaría y llegaron recién a los 20 minutos siendo que están tres cuadras”.Ismael Ramírez se llamaba, tenía 13 años, la crisis causó una muerte.