Argentina: huelgas, marchas y cacerolas tras los anuncios de Macri

Protestas en Argentina tras anuncios de Macri

4 de septiembre de 2018.- Movilizaciones, huelgas en sectores de la administración pública, protestas con cacerolas y amenazas de profundización de lucha acompañaron los anuncios de más ajuste que hizo el lunes el presidente de Argentina, Mauricio Macri.



La jornada comenzó con expectativas por los anuncios aunque en los días previos habían trascendido que efectivamente se trataría de un nuevo ajuste antes de abrir una nueva etapa de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Al discurso de Macri lo sucedió su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para anunciar medidas que incluyen cierres de áreas de la administración pública, ajuste en la obra pública y política de déficit fiscal cero para 2019.



Mientras el Gobierno anunciaba la fusión de ministerios, que entre otras cosas significa la desaparición como tal de las áreas de Salud, Trabajo, Desarrollo Social y Ciencia y Tecnología, entre otros, se declararon huelgas de los empleados de esas carteras.



Luego miles de trabajadores estatales de los dos mayores sindicatos –ATE y UPCN- se movilizaron tras por la ciudad de Buenos Aires y marcharon hacia las sedes de los ministerios que a partir de ahora tendrán rango de secretarías luego de pasar por el Ministerio de Modernización, encargado de disponer los ajustes de la planta estatal.



Las protestas incluyeron una concentración frente a la sede del Ministerio de Agroindustria, también rebajado a rango de Secretaría, para reclamar la reincorporación de unos 600 trabajadores. También hubo un “abrazo simbólico” a la sede del ahora eliminado Ministerio de Ciencia y Tecnología.



La marcha continuó luego hacia Plaza de Mayo, frente al Ministerio de Hacienda y la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, donde también se realizó un “abrazo simbólico”.



Uno de los sectores más movilizados de los últimos dos años es el de Ciencia y Tecnología donde convergen ATE (estatales); Conicet (investigadores), UPCN (estatales), UBA (Universidad de Buenos Aires), las agrupaciones Científicos y Universitarios Autoconvocados y Jóvenes Científicos Precarizados, además de investigadores, profesores y estudiantes.



Pese a que las líneas y corrientes internas de ATE y su sindicato madre, la Central de los Trabajadores Argentinos, CTA, todos convergerán en huelgas y movilizaciones el 12 de septiembre y luego el 25 junto a la CGT y el resto de las corrientes sindicales.



Tras denunciar que Macri generó el despido de 35.000 estatales en sus menos de tres años de Gobierno, ATE Nacional advirtió además que el cierre de PyMEs y la devaluación llevarán el actual 32% de pobreza al 40% en pocas semanas.



Por esas mismas horas el investigador Sergio Maulen se convirtió en el primer funcionario del Gobierno en renunciar por falta de presupuesto tras el nuevo ajuste. Había asumido el año pasado como director del área de Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra,



Burocracia sindical, movimientos sociales y cacerolas



También la CGT rechazó a “la degradación política de la problemática del Trabajo y la Salud” y sostuvo que los anuncios de más ajuste “lejos de generar confianza en los trabajadores, multiplicó la incertidumbre sobre el futuro inmediato”.



Un comunicado difundido tras los anuncios, señala: “Rechazamos que la degradación política de la problemática del Trabajo y la Salud sea valorada como un ahorro en el gasto de la administración. No hay ahorro real, solo un mensaje simbólico hacia los más poderosos”.



Las divisiones internas dentro de la CGT y del sindicalismo argentino en general se manifestaron cuando a media tarde algunos dirigentes presionaron para adelantar la fecha de la gran huelga general prevista para el 25 de este mes.



También este lunes protestaron, aunque no con manifestaciones sino con declaraciones públicas, los movimientos sociales que reclaman mejoras en las asignaciones universales y que rechazaron por insuficientes las anunciadas por el Gobierno.



Los movimientos sociales están liderados por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), de Barrios de Pie y de la Corriente Clasista y Combativa, quienes el fin de semana anunciaron la realización de un plan de lucha antes de la huelga de la CGT, a la que también adhieren.



Estas agrupaciones piden más asistencia del Estado en momentos en que los alimentos y los servicios básicos registraron aumentos que llevarán la inflación a fines de este año en el orden del 40%.



Sobre el final de la jornada grupos de personas se reunieron en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires para rechazar, con carteles, banderas y algunas cacerolas, los anuncios de Macri antes de las negociaciones con el FMI.



Si bien el movimiento de cacerolas fue espontáneo e inorgánico, mostró el fastidio natural en una ciudad donde más del 50% votó por la alianza Cambiemos en las últimas elecciones.



Las protestas de vecinos cerró una jornada donde por primera vez en mucho tiempo hubo convergencia de varias corrientes sindicales. Las une la gravedad de la situación antes que su vocación frentista, y la necesidad de alzar la voz en el diagnóstico: lo más grave de la situación económica y social en Argentina aún no llegó.