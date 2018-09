La dignidad no tiene precio, dicen palestinos ante decisión de Trump

Inicio del curso escolar palestino en el Líbano

Beirut, septiembre 3 - La frase ''La dignidad no tiene precio'' encabezó este lunes un inicio simbólico de curso escolar en el centro docente Haifa en esta capital, a contrapelo de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de cortar fondos a la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos en Medio Oriente (Urnwa).



Se trata del comienzo lectivo para 66 escuelas y 38 mil alumnos palestinos a cargo de la Urnwa en El Líbano que enfrenta un agudo déficit de 300 millones de dólares.



Esa cifra debió aportarla el gobierno norteamericano, empero, Trump ordenó eliminarla como parte de presiones para obligar a negociaciones con Israel dentro de un plan llamado Acuerdo del Siglo.



Los palestinos rechazan ese engendro del magnate republicano, porque intenta excluir el justo derecho de ese pueblo a poseer un Estado autónomo con Jerusalén como capital.



Pero la alegría, energía y desenfado de los niños y adolescentes palestinos en la Haifa, de alguna manera ayuda a olvidar las maniobras de Washington, en tanto que se disponen a continuar clases que los directivos de Urnwa aseguran que se mantendrán a como dé lugar.



Dos niñas palestinas y hermanas, Rawan, de 10 años de edad, y Rana, de 14, por cierto, bajas de peso y talla, coinciden en que no quieren el cierre de su escuela, pues lo perderían todo.



'Nos gustan todas las asignaturas; espero que Estados Unidos cambie su actitud', refirió Rana.



La agencia de la ONU espera más aportes financieros para cumplir ese deseo de las dos infantas y convocó a la comunidad internacional a cubrir el déficit causado por la medida de Washington.



Casi en pleno, la opinión pública internacional condena la decisión de Trump y al menos un repunte de contribuciones permitió el inicio del curso escolar, aunque solo alcanza hasta finales de año.



El representante de Urnwa en El Líbano, Claudio Cordone, opina que invertir en educación asegura un futuro estable a personas y al país anfitrión de los refugiados, a causa de que es clave en la prevención de la violencia. Detener los servicios de la agencia de la ONU en El Líbano, añadió, exacerbará tensiones en los campamentos de refugiados e influirá en un impacto muy negativo para Medio Oriente.



Igual criterio expresó Wajika Asmad, maestra de la Haifa, al considerar que, sin escuelas, los alumnos irán a la calle y se perderán para siempre.



Con anterioridad, el gobierno libanés declaró que ayudar a los refugiados palestinos constituye un deber y una obligación con un territorio que la comunidad internacional escogió para crear un hogar a los judíos y ahora no pueden darle la espalda a los que el régimen de Tel Aviv expulsó y ahora los masacra.