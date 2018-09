CNE niega personería jurídica al Movimiento Colombia Humana, liderado por Petro

Septiembre 1 de 08.- Aunque Gustavo Petro alcanzó una curul como senador por haber obtenido la segunda votación en las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral le negó el derecho a su movimiento Colombia Humana de obtener la personería jurídica como partido político. Este martes la sala plena del CNE negó la ponencia del magistrado Armando Novoa con una votación de 6 contra 2.

Petro obtuvo más de 8 millones en la segunda vuelta y por esa votación, superior a la de los demás partidos políticos, pidió que su movimiento Colombia Humana fuera reconocido como partido político.

El argumento con el que fue derrotada la ponencia advirtió que según el artículo 108 de la Constitución solo se le puede conceder personería jurídica a los grupos significativos de ciudadanos que hubiesen inscrito listas para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes y que en ellas hayan superado el umbral del 3% de la votación. Como el movimiento Colombia Humana no participó en esta elección (los candidatos que respaldó Petro se inscribieron en la lista de la Decencia), no tiene derecho a ser reconocido como partido político.

Tras conocer la decisión, Petro aseguró que interpondrán recursos judiciales ante la decisión del CNE, sin embargo para ello esperará a ser notificado formalmente por la autoridad electoral. Según el representante a la Cámara David Racero, están estudiando un recurso de reposición, el cual sería competencia de los próximos magistrados que entrarán al CNE el próximo 4 de septiembre. "El CNE actual nunca nos dio garantías, violó nuestros derechos políticos, principios fundamentales. Dejó la tarea hecha engavetó la revocatoria de Peñalosa, archivó el pedido de la Procuraduría de revisar el software. Vamos a seguir adelantando todo por la vía legal, si es el caso ir a la CIDH", aseguró a SEMANA el parlamentario de la bancada de Decentes.

Con esta decisión el movimiento Colombia Humana no podrá acceder a financiación estatal, tampoco a los derechos consagrados en el estatuto de la oposición, ni presentar candidatos a las próximas elecciones locales. Para que el movimiento tenga personería deberá participar en las próximas elecciones parlamentarias y superar el umbral.

"Con esta decisión el CNE, compuesto por los grandes partidos políticos, han tomado una decisión de carácter político y es impedir que la Colombia Humana pueda presentar sus candidatos a las elecciones locales del 2019", aseguró María José Pizarro, representante de la bancada de Decentes.



El ex candidato presidencial reaccionó esta mañana a la decisión del CNE. "Soy el único senador que no puede generar a su movimiento personería jurídica, es el único movimiento que con ocho millones de votos y representación en el senado no tiene personería jurídica", escribió en Twitter el excandidato presidencial. El senador cuestionó el hecho de que siendo el segundo en votación en las elecciones presidenciales, se le negara su derecho a la oposición.