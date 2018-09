TSE de Brasil niega la candidatura de Lula da Silva a las presidenciales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), de Brasil Credito: Archivo

1 de septiembre de 2018.- Con cuatro votos contra uno, de manera preliminar, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil vetó este viernes la candidatura del exmandatario Luis Inácio Lula da Silva para los próximos comicios presidenciales.



El voto del ministro Admar Gonzaga fue decisivo para determinar la mayoría del TSE, que decidió impedirle a Lula presentarse en las elecciones. Le acompañaron en esa votación Jorge Mussi, Og Fernandez y Luís Roberto Barroso.



Esta semana, la autoridad electoral divulgó el listado de los aspirantes que podrán medirse en la carrera presidencial. El gran ausente es Lula, quien según los más recientes sondeos de Ibope y Datafolha era el gran favorito para ganar la elección, con una intención de voto que supera los 54 millones.



La divulgación de las encuestas que evidencian el apoyo masivo a Lula trató de ser impedida por el Instituto Democracia y Libertad (IDL), que interpuso un pedido ante el TSE para censurar ese tipo de mediciones porque supuestamente "violan la seguridad jurídica de las elecciones". No obstante, el jueves pasado, el ministro Tarcisio Vieira alegó que el Tribunal no tenía competencias sobre el asunto y negó la solicitud, refiere Globo.



El ex mandatario se encuentra detenido en Curitiba desde el pasado 7 de agosto, tras una condena en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión, por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, por la presunta adquisición de un triple de Guarujá, aunque la justicia no pudo comprobar que, en efecto, el inmueble le pertenecía a Lula.



La legislación electoral de Brasil impide que los aspirantes a un cargo de elección pública tengan condenas en segunda instancia. Ante ese hecho, la Fiscalía General Electoral (FGE) impugnó la postulación y el caso pasó a manos del ministro del TSE Luis Roberto Barroso.



El Partido de los Trabajadores (PT) no ha bajado a Lula del binomio a la presidencia. El miércoles anterior, el ex ministro y ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, ratificó que seguiría como compañero de fórmula del ex presidente para los comicios del 7 de octubre: "Si ni el pueblo brasileño prescinde de Lula, mucho menos el PT", dijo durante un mitin en Belo Horizonte.



En declaraciones a RT, el fundador del sitio web Opera Mundi, Breno Altman, calificó de ilegal la decisión de los jueces, dado que Brasil es signatario del tratado de los Derechos Humanos y también de la Convención de Viena. La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU a favor de Lula "es una decisión vinculante, y Brasil está rompiendo el tratado internacional en función de la situación política interna", explicó.



El Comité instó a la autoridad electoral a ofrecer las garantías necesarias para que Lula pueda ejercer sus derechos políticos hasta que se agoten sus recursos "en procedimientos judiciales justos". El gobierno de Michel Temer alegó que esa decisión no era vinculante.