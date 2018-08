60% de los estadounidenses rechaza gestión de Trump y casi la mitad apoya un juicio político en su contra

31-08-18.-Un 60% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Donald Trump y casi la mitad de la población apoya un juicio político en su contra, según una encuesta de opinión publicada este viernes, reseña la agencia AFP.



El sondeo, realizado por el diario The Washington Post y la cadena ABC News, reveló que solo 36% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump al frente de la Casa Blanca.



En una encuesta anterior, realizada en abril, Trump contaba con un respaldo de 40% y su desaprobación trepaba al 56%.



La encuesta, realizada a 1.003 adultos entre el 26 y el 29 de agosto, coincidió con la semana en que el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, fue declarado culpable de fraude fiscal y bancario. A eso se sumó que el exabogado personal del presidente Michael Cohen fue condenado por hacer pagos ilegales a pedido del mandatario, para silenciar a mujeres que alegaban haber tenido relaciones con Trump.



Un 49% de los encuestados por The Washington Post y ABC News dijo que el Congreso debería iniciar el procedimiento de juicio político contra Trump, mientras que otro 46% lo rechazó.



En otra pregunta, un 53% respondió que creía que Trump había obstruido a la justicia tratando de interferir en la investigación del fiscal especial Robert Mueller, sobre una posible colusión con Rusia durante su campaña electoral en 2016.



En cambio, 35% dijo que no creía que el presidente haya buscado interferir en la pesquisa que Trump ha tildado de “cacería de brujas”.



La encuesta arrojó que 63% de los consultados apoya la investigación de Mueller, mientras que 29% la rechaza.



Los números del mandatario mejoran en el aspecto económico, según los resultados de la encuesta. Un 45% dijo aprobar su manejo de la economía, contra un porcentaje similar de desaprobación.



Las diferencias sobre la popularidad de Trump difieren ampliamente entre Republicanos y Demócratas. Un 78% de los Republicanos está de acuerdo con la administración de Trump, mientras que un 93% de los Demócratas y 59% de los independientes, la desaprueba.



La encuesta tiene un margen de error de 3,5 puntos porcentuales.