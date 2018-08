EEUU: Donald Trump suspende el aumento salarial de los funcionarios del gobierno

Donald Trump Credito: AFP

Washington, agosto 31 - El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la suspensión del aumento salarial a los empleados federales (funcionarios del Gobierno), por supuestas restricciones en el presupuesto fijado para el 2019.



Por medio de una carta, Trump informó a los diputados y representantes del Senado que los incrementos del sueldo pautados para enero de 2019, quedarán "fijados en cero".



"Tanto los incrementos generales como los de nivel local sean fijados en cero", indica el documento enviado al Congreso.



Asimismo, justificó que los aumentos costarían unos 25.000 millones de dólares (solo para cubrir las nóminas locales), mientras que el incremento general sería de 2.1 por ciento para la mayoría de trabajadores federales, lo que no es sustentable para el presupuesto de la Casa Blanca.



"Debemos mantener los esfuerzos para poner a nuestra nación en un curso fiscalmente sostenible, y los presupuestos de las agencias federales no pueden sostener esos incrementos", alegó el jefe de Estado.



Finalmente, Trump aseguró que estas restricciones salariales no afectará el desempeño, la capacidad de los trabajadores calificados, ni se reduciría la fuerza laboral que integran los entes del Gobierno.