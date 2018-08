Haití: Presidente del Senado denuncia intento de asesinato en su contra

El presidente del Senado de Haití, Joseph Lambert

Puerto Príncipe, agosto 31 - El presidente del Senado de Haití, Joseph Lambert, denunció este jueves un intento de asesinato en su contra, tras el ataque perpetrado contra su residencia en la barriada capitalina de Delmas.



Según el representante del poder Legislativo, su propiedad privada fue asaltada al menos tres veces en los últimos dos meses. El último hecho, indicó Lambert ocurrió este martes, cuando individuos no identificados arrojaron un artefacto explosivo al interior de la vivienda, unos cinco minutos después de su llegada.



El electo por el departamento Sudeste señaló que la Dirección Central de la Policía Judicial, junto a la policía científica, encontraron unos 60 impactos en las paredes de su casa.



Pese a estas acciones, Lambert ratificó que no piensa renunciar al cargo, al tiempo que sostuvo que los criminales no podrán asustarlo.



"Nunca he tenido miedo en mi vida. Estoy listo para enfrentar cualquier desafío en cualquier nivel", subrayó el funcionario.



Tras los disturbios por el alza de los precios del combustible, los parlamentarios han sido blanco de amenazas, y el pasado 20 de agosto la sede legislativa recibió el impacto de varias balas que no dejaron heridos ni pérdida de vidas humanas.



Gary Bodeau, presidente de la Cámara de Diputados denunció en varias ocasiones las intimidaciones a las que están sujetos los legisladores, y deploró que las sesiones se han visto interrumpidas por la misma causa.