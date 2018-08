FMI adelanta fondos a Argentina para calmar a los mercados

El presidente de Argentina, Mauricio Macri Credito: Archivo

Buenos Aires, 29 de Agosto - Argentina anunció este miércoles que acordó con el Fondo Monetario Internacional un adelanto de fondos para tranquilizar a los mercados en medio de rumores de que el país no podría enfrentar sus obligaciones financieras, pero el mensaje no convenció, ya que la devaluación del peso se agudizó.



El presidente Mauricio Macri hizo el anuncio a través de un mensaje grabado en la residencia presidencial de Olivos y distribuido por las redes sociales.



“Hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo”, dijo Macri. Agregó que en “la última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019”, por lo que el pedido al FMI “apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado alrededor ante el empeoramiento del contexto internacional”.



Sin embargo, en su breve mensaje el presidente no especificó el monto del adelanto ni cuándo se concretará. Tampoco dio precisiones sobre el programa financiero.



Según analistas, esa falta de precisiones inquietó al mercado cambiario, ya que el peso profundizó la tendencia a la baja de las últimas semanas. Así, el dólar cerró el miércoles a 34,20 pesos la unidad, un 7% más respecto a los 31,90 pesos de la víspera, según la cotización del Banco de la Nación Argentina.



Tras el cierre de los mercados, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ratificó su “apoyo a los esfuerzos de política de Argentina y nuestra disposición a ayudar al gobierno”, según un comunicado difundido por el organismo de crédito.



La funcionaria adelantó que el organismo reexaminará el programa financiero acordado con el gobierno en junio atendiendo “a condiciones más adversas en los mercados internacionales que no se habían anticipado” en aquel momento.



El país sudamericano acudió al organismo en junio por primera vez en casi dos décadas a causa de una crisis cambiaria que obligó al Banco Central a vender miles de millones de dólares de reservas para frenar la depreciación del peso, que en lo que va de año se ha devaluado 83%.



El paquete de ayuda anunciado entonces fue por 50.000 millones de dólares de los cuales el país sudamericano disponía de forma inmediata de 15.000 millones.



El acuerdo generó una calma provisoria pero la moneda local continuó devaluándose en medio de temores sobre la capacidad del país para cumplir sus compromisos de deuda, combinados con el impacto local de la devaluación del real en Brasil y de la lira en Turquía.



“Sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo sé y lo entiendo, pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos”, concluyó Macri.



La suba del dólar ha recalentado la inflación, que según el gobierno será de 30% este año y para analistas de al menos 32%. La indomable alza de los precios ha acrecentado el malestar social y las protestas en las calles.