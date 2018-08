"Tengo un sueño": Se cumplen 55 años del histórico discurso del líder y mártir Martin Luther King

Martin Luther King

Caracas, agosto 28 - Martin Luther King fue un pastor estadounidense de la Iglesia bautista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y que, además, participó como activista en numerosas protestas contra la Guerra de Vietnam y la pobreza en general.



Un día como hoy de 1963 tenía lugar la Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad (Civil Rights March on Washington, D.C.), una convocatoria pacífica para denunciar la situación de la población negra de los Estados Unidos de América y reclamar sus legítimos derechos civiles.



El acto supuso un hito histórico al juntar alrededor de trescientas mil personas. Con una participación de un 80 % de población negra y un 20 % de otras etnias, entre ellas una destacada presencia de personas “blancas”, y los manifestantes hicieron el recorrido entonando una canción que decía “We shall overcome someday” (nosotros venceremos algún día).



Su discurso impulsó a los ciudadanos a imaginar una realidad distinta. La marcha sirvió para que se aprobaran dos leyes fundamentales: la Ley de los Derechos Civiles (1964) y la Ley del Derecho al Voto (1965). También para que el doctor King fuera reconocido, en 1964, con el Premio Nobel de la Paz.



El asesinato de Martin Luther King, se considera uno de los magnicidios del siglo XX. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos, y en la moderna historia de la no violencia.