Mujica en la FAO: “Tenemos que pensar como especie, no solo como país”

Roma, agosto 28 - En la sede de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, el expresidente uruguayo José Mujica se refirió a la impotencia política que impide hacer frente al cambio climático y al hambre en el mundo, problemas para los que falta “vergüenza del género humano que vive bien”.



En declaraciones Mujica comentó que existe “impotencia política para hacerse cargo de las cosas que no ha resuelto la civilización” a pesar de tener más poder que nunca y tecnología.



En la lucha contra el hambre, aseguró que “lo que falta es vergüenza del género humano que vive bien y no se puede dar cuenta de que estamos navegando en un barquito que se llama Tierra y que tenemos que pensar como especie, no solo como país”.



Frente a las carencias y la debilidad de las políticas locales en las regiones subdesarrolladas, Mujica instó a ayudar al mundo pobre a que resuelva los problemas por sí mismo y generar fuerza, porque lo otro es un poco organizar la lástima.



El que fue mandatario uruguayo entre 2010 y 2015 también se refirió a la cuestión del clima -“el pecado de nuestra civilización”, dijo-, al considerar que la humanidad está “empeñada en organizar en los próximos cincuenta años una gigantesca sartén para freirse”.



“Estamos jugando con eso, hace treinta años que sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. No es un problema ecológico, es impotencia política”, enfatizó Mujica.



A sus 83 años, el expresidente descartó haber dejado la política, pues ‘la vida es política’, tras renunciar el pasado 14 de agosto a su cargo en el Senado uruguayo con el objetivo de tomarse una ‘licencia’ antes de morir de ‘viejo’ y seguir con su ‘lucha de ideas’ por otras sendas.



Antes de viajar a Roma estuvo en España, donde recogió hace unos días el premio internacional de poesía Laurel de Plata, en La Zubia (Granada), y un galardón sindical en Madrid.



En Italia dará conferencias en varias ciudades sobre su visión de la agricultura sostenible y el libro ‘Una oveja negra al poder’, un reportaje biográfico sobre su persona escrito por los periodistas Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz.



El expresidente confirmó que estará en el Festival de cine de Venecia, que comienza este miércoles, con ‘un amigo’, el director serbio Emir Kusturica, que presenta fuera de concurso su documental ‘El Pepe, una vida suprema’, donde interviene el propio Mujica.