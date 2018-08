EEUU: Trump cede a las presiones y vuelve a ordenar la bandera a media asta en homenaje a John McCain

Bandera de EEUU a media asta

Washington, agosto 28 - El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha pronunciado en relación con la muerte de John McCain, ordenando volver a izar a media asta las banderas que se levantaron nuevamente el lunes tras ser descendidas el sábado, día del fallecimiento del senador republicano.



"A pesar de nuestras diferencias [...], respeto el servicio del senador John McCain para nuestro país y, en su honor, he firmado una proclama para enarbolar la bandera de EE.UU. a media asta hasta el día de su entierro", reza un comunicado emitido por el mandatario.



El gesto de luto se produce luego de que el mandatario se viera expuesto a una ola de críticas por no haberse pronunciado durante el fin de semana en elogio al "héroe" y por haber incluso evadido las preguntas de los periodistas respecto a sus pensamientos sobre el fallecimiento del político.



El presidente afirmó que una delegación de altos funcionarios estará presente en la ceremonia de este próximo viernes en representación de su Administración. Trump, por su parte, no habría sido invitado al funeral de McCain, un veterano de la guerra de Vietnam y exprisionero de guerra que durante sus últimos meses se destacó por criticar severamente al mandatario.