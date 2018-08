Presidente de Francia reclama soberanía militar europea ante EEUU

El presidente de Francia, Emmanuel Macron Credito: AFP

27-08-18.-El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este lunes (27.08.2018) que Europa ya no puede depender únicamente de Estados Unidos para su seguridad, por lo que es necesario revisar a fondo la arquitectura de la política europea de seguridad y defensa.



"Debemos sacar todas las consecuencias del fin de la Guerra Fría", dijo Macron ante diplomáticos franceses en París. El mandatario anunció que en los próximos meses presentará una nueva iniciativa de seguridad.



Soberanía europea vs. unilateralismo



Según el presidente galo, el bloque comunitario sólo podrá sobrevivir manteniendo su soberanía.



Ese modelo será el que se confronte al "unilateralismo" en las próximas elecciones europeas, que Macron consideró fundamentales.



Macron pide incluir a Rusia



Al mismo tiempo, el presidente francés pidió que la reflexión para "reordenar la arquitectura de la defensa europea" incluya no sólo a los socios comunitarios, sino también a Rusia.



Alertó de que "los extremos y los nacionalismos han despertado en Europa", por lo que "hay que redoblar los esfuerzos" para combatirlos.



Macron confió en que se llegue a un acuerdo con el Reino Unido para el "brexit" (la salida del país de la UE) antes de final de año y apostó por mantener una "relación fuerte" con los británicos, "pero no al precio de la disolución de la UE".



Pidió que Europa construya una "asociación estratégica" con Rusia y con Turquía, pero al mismo tiempo cerró la puerta a este país para una eventual integración, ya que, a su juicio, el presidente Recep Tayyip Erdogan aboga por un "proyecto panislámico" que choca con los principios comunitarios.