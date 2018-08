México: Desaparece una laguna en menos de un día

Así quedó la laguna Om en México

México, agosto 26 - Todo el agua de la laguna Om, también conocida como Chakanbakán, al sur de México, ha desaparecido en menos de un día. El paisaje se ha visto trastornado por este suceso: antes, un espacio natural entre la reserva de la biosfera de Calakmul y el Santuario del Jaguar; ahora, un socavón lleno de barro y peces muertos.



Según los lugareños, fue el domingo pasado cuando escucharon un estruendo de gran intensidad que desembocó, en muy poco tiempo, en la sequía. Las consecuencias se pueden apreciar a simple vista; una gran masa de lodo y centenares de peces muertos han sido el resultado de la catástrofe.



Al día siguiente, Francisco Reyes ya tenía conocimiento de que lo único que quedaba era un riachuelo y un socavón, y este gobernador de la zona dio el aviso para que acudieran al lugar representantes del Gobierno para intentar encontrar las causas de lo sucedido.



Una posible explicación es la que aportó José Luis Blanco Pajón, delegado de la Comisión Nacional del Agua en la vecina ciudad de Quintana Roo. Según el experto, el hecho puede responder a un fenómeno denominado 'xuch'. Además, en un encuentro con los medios, dijo que se podría repetir el mismo escenario en los alrededores.



Xuch es un fenómeno que ocurre cuando las capas subterráneas de tierra que se encuentran debajo del peso del agua de una laguna son flexibles, por lo que en ocasiones ceden ante el peso y se quiebran, por lo que se abre un hueco y el agua se filtra a ríos subterráneos.



Eso responde a los socavones que se han encontrado: “Por ahora son tres, el más grande de diez metros de diámetro; el segundo de entre cinco y seis, y el más pequeño de unos tres metros, todos ubicados en el lado norte de la laguna y que comprende unas 20 hectáreas”, comenta José Luis Blanco.



En cuanto a los detalles técnicos, se pueden resumir en que el área afectada no supera el 40% del total, que son 50 hectáreas. Por otro lado, el porcentaje restante no ha resultado afectado por un dique natural.



Asimismo, esta catástrofe podría tener graves consecuencias en los planes que desde los habitantes de la zona se han propuesto. Hace un año comenzaron un proyecto con la intención de dotar de servicios al lugar y así a traer a más turistas, tal y como ha comunicado Leopoldo Santos, presidente del ejido de Om.



Aún así, no se desesperan: “Los biólogos que están aquí nos han dicho que es un fenómeno natural, pero esto definitivamente sí nos afecta, aunque confiamos en que podremos levantarlo y aprovechar el potencial turístico de la zona”, señaló el mandatario en declaraciones a medios locales.



No obstante, la alerta también se extiende al reino animal, ya que cerca de la zona habitan cinco especies de felinos del trópico como el jaguar, ocelote, tigrillo, puma y yaguarundí, algunos de ellos en peligro de extinción.