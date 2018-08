López Obrador agradece "respeto" de Trump hacia los mexicanos

López Obrador Credito: Archivo

25-08-18.-El presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador agradeció el viernes al presidente estadounidense Donald Trump por mostrarse más respetuoso hacia los mexicanos, al menos por no decir nada ofensivo últimamente, según reseñas la agencia AP.



“De un tiempo a la fecha ha sido muy prudente al referirse a los mexicanos, o no ha hecho comentarios ofensivos”, dijo López Obrador. “Todo esto le tengo que agradecer, reconocer… Hasta ahora, van bien las cosas. Ha habido respeto”.



Esta semana, Trump dijo sobre López Obrador: “Creo que va a ser estupendo”.



El presidente electo también afirmó que las negociaciones bilaterales sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte “van por buen camino”.



Pero López Obrador _quien ha tenido al béisbol en su mente esta semana_ parafraseó al legendario jugador de los Yanquis Yogi Berra y dijo: “Esto no se acaba hasta que se acaba”.



López Obrador, que asumirá la presidencia el 1 de diciembre, se tomó el jueves un receso de sus reuniones rutinarias y publicó un video de él en un campo de béisbol, donde bateó con solidez unos seis lanzamientos.



El mandatario electo, de 64 años, que afirma tener un promedio de bateo arriba de .300, expresó su deseo de crear escuelas que promuevan el béisbol en el país, donde el fútbol es el deporte predominante, especialmente en los estados del centro.



“Vamos también a impulsar mucho al béisbol”, afirmó. “Vamos a hacer que haya escuelas de formación para maestros de educación física, pero al mismo tiempo, en esas escuelas, van a estar las academias para jóvenes que se van a formar para ser buenos beisbolistas”.



Para quienes consideran al fútbol el pasatiempo nacional en México, López Obrador dijo que “no hay que ser celosos… me encanta el deporte, todos los deportes”.