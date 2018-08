(VIDEO) Trump amenaza con un colapso de los mercados si le someten a un impeachment

TIME’s new cover: Trump is in trouble. Here's how much worse it could get https://t.co/IgjeHWr2cD pic.twitter.com/hnUc7Njbxu — TIME (@TIME) 23 de agosto de 2018

24-08-18.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves de que la Bolsa se desplomaría en caso de que fuese sometido a un 'impeachment' (moción de censura)."Si me realizan un 'impeachment', creo que el mercado se desplomaría", indicó el presidente en una entrevista en el espacio 'Fox & Friends' de la cadena conservadora Fox News, canal favorito de Trump, que utiliza junto con Twitter, su principal altavoz, para dirigirse a sus votantes más fieles."Creo que todo el mundo sería muy pobre", insistió el presidente sobre un hipotético escenario de 'impeachment', después de que su ex abogado, Michael Cohen, reconociese el martes que Trump le había dado instrucciones durante la campaña presidencial para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels y la modelo de Playboy Karen McDougal sobre sus presuntos 'affaires' con el magnate.Esta decisión implica de forma directa al presidente en un crimen federal, al entenderse que los pagos, 130.000 dólares a Stormy y 150.000 a la chica Playboy, se realizaron para influir en la decisión de los votantes -a pocos días de las elecciones presidenciales y en un momento en el que sus estrategas consideraban fundamental el apoyo de las mujeres republicanas-, por lo que constituirían una violación de la ley electoral.24-08-18.-Tan sólo minutos antes de la declaración de Cohen, en la que se convirtió en la 'hora negra' para Trump, su ex jefe de campaña, Paul Manafort, impuesto por el 'establishment' republicano durante el caos de la campaña electoral, había sido hallado culpable de ocho cargos de fraude fiscal y bancario. El presidente primero se defendió en Twitter, alegando que todo había sido una invención de Cohen para lograr un acuerdo judicial, mientras se especulaba con que se acercase un 'impeachment', una posibilidad que tiene a los demócratas salivando desde que Trump ganó las elecciones.Más tarde, en una entrevista en la citada cadena, aseguró que el dinero del pago a ambas mujeres procedía de él y no de su campaña. Una admisión sorprendente si no hubiese sido por el matiz de que anteriormente había asegurado que no sabía para qué era el pago. No pareció ser suficiente, ya que Trump se sirvió de la cadena Fox para dejar claro su mensaje. "No sé si se puede someter a una moción de censura a alguien que ha hecho un gran trabajo", deslizó el republicano. "Me deshice de las regulaciones.La reforma fiscal fue algo tremendo", recordó el presidente sobre una de sus iniciativas, principal razón por la que el 'establishment' republicano ha pasado por alto todas las controversias del mandatario. De momento, se espera que los líderes del partido, a los que Trump trata con desdén, decidan qué hacer después de esta gran polémica de cara a los mítines electorales para las elecciones de mitad de legislatura en noviembre, en las que se renueva un tercio del Senado y la Cámara de Representantes al completo.Pese a todo, da la sensación de que la Bolsa de Nueva York se ha adaptado a los escándalos del presidente. Wall Street apenas reaccionó ante sus nuevos problemas legales de esta semana, anteriormente citados, de su ex presidente de campaña y ex abogado, a pesar de que este último le implica de forma directa. El Dow Jones bajó ligeramente el miércoles en Wall Street, donde los agentes de Bolsa se mostraron tranquilos. Esperan que Trump pueda evitar el 'impeachment', siempre y cuando Robert Mueller, el fiscal especial del caso de la injerencia rusa, fracase en demostrar que existió un complot de Trump con Moscú para ganar las elecciones.Otra de las posibilidades es que consiga demostrar que Trump ha mentido bajo juramento, lo cual sólo se podría lograr si Mueller le interrogase. Una circunstancia muy improbable, que lleva meses de negociaciones entre los representantes legales del presidente y el equipo de Mueller. De esta forma, los brokers confían en la economía estadounidense, que creció a un ritmo del 4,1% en el último trimestre, a pesar de que las mentiras de Trump están documentadas. Mientras, el desempleo ha bajado durante su Administración hasta el 3,9%, récord mínimo desde 1969.Aun así, Trump insistió en la idea de que hay una "caza de brujas" contra él, y aseguró que los cooperantes de la Justicia en estos casos sólo buscan que se les reduzcan sus sentencias. Una encrucijada que ha inspirado portadas como ésta, de Time: