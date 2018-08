Rafael Correa: Regresamos oficialmente al neoliberalismo más torpe y corrupto

23 agosto 2018 - El gobierno de Lenín Moreno informó a través de su canciller, José Valencia, el abandono de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), argumentando que “es una decisión que quiere subrayar la independencia de Ecuador frente a cualquier otro grupo regional que tenga una visión específica respecto a situaciones de nuestra región”.



La decisión se realiza cuando el Gobierno de Lenín Moreno informó este martes 21 de agosto las nuevas medidas económicas que regirán a Ecuador.



En torno a lo que ha denominado “el paquetazo”, el expresidente de la República, Rafael Correa, emitió sus comentarios a través de su cuenta Twitter.



“Hoy regresamos oficialmente al neoliberalismo más torpe y corrupto: Se elimina el anticipo del impuesto a la renta. Se vuelve a los fonditos petroleros y a los centros de arbitraje. Se regalan miles de millones de dólares en impuestos para los próximos años, fuera de la remisión”.



“Pura ineptitud y corrupción de este gobierno (...) ¿Y si tuvieran el petróleo a menos de $20, como en 2016? ¿Y si no tuvieran hidroeléctricas para exportar energía? ¿Y el ITT, $800 millones anuales? ¿Y repotenciada la Refinería, $300 millones anuales? Todo es pura ineptitud y corrupción de este Gobierno”, criticó haciendo referencia, en primera instancia, a lo dicho por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, acerca de que el país sumó alrededor de USD $1.000 millones en ingresos por aumento del precio del crudo.



Asimismo, posteando una fotografía de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) en la cual se observa un cartel que colgaron en su edificio con la leyenda de “No al paquetazo comercial”, cuando en el gobierno de Correa se impuso las salvaguardas y demás medidas arancelarias, el expresidente preguntó: “¿Y ahora por qué no ponen esto? ¿Porque el paquetazo es para la clase media y los pobres?”.



También hizo referencia a las cifras publicadas por la calificadora de riesgos estadounidense FITCH Ratings. “FITCH (también “correísta”): recién en 2018 llegaremos a 51,3% del PIB de deuda agregada -cerca de $51.000 millones- y después de que este Gobierno se ha endeudado en más de $8.000 millones. Moreno mintió, al igual que la Contraloría y su combo de ‘expertos’”.



Ante lo anunciado en cuanto a la optimización en el sector público, en donde significaría un ahorro anual de más de USD $60 millones, según el Gobierno, Correa cuestionó: “¿Y no fue eso lo que gastó en la consulta mañosa? (Además, es falso: las funciones -ej. Sistema de Rehabilitación Social en el caso de Min. Justicia-, no se eliminan, se traspasan)”.



Más tarde, y posteando una fotografía de ciudadanos que se congregaron en la Tribuna de los Shyris para manifestarse contra la Ley de Plusvalía, Rafael Correa reprochó: “Cuando los pelucones con sus medios de comunicación protestaban por cosas realmente “importantes”. Ahora, no dicen nada. ¡Prohibido olvidar!”



Cabe recalcar que, tras la cadena nacional de Moreno, donde se anunciaron las nuevas medidas económicas que manejará el Gobierno actual, se decretó el incremento del precio del galón de la gasolina súper a USD $2,98. También se anunció que se mejorará la calidad de este combustible de 90 a 92 octanos.



En estas medidas también se incluye la reducción de 20 instituciones más, entre ministerios, institutos, agencias y empresas públicas. De las 137 instituciones públicas que recibió el Gobierno de Moreno, se eliminaron antes 13 y ahora son 20 más.



Asimismo, se suprimirán las embajadas en Bielorrusia, Angola y Argelia; y ocho consulados más. La fusión de ministerios y secretarías, más la eliminación de las entidades diplomáticas significarán un ahorro anual de más de USD $60 millones de dólares, indicó Moreno.



El Gobierno eliminará el pago de tarifas de celulares a todos los ministros, subsecretarios, asesores y directores. Se venderán 1.000 vehículos del parque automotor del Estado. También anunció que 53 mil adultos mayores se beneficiarán con un bono de USD $100 dólares y restituirá el Bono de Desarrollo Humano a 70 mil familias que ganaban menos de USD $90 dólares, con lo que el número de beneficiados será de un millón.



Rafael Correa llamó a no olvidar. “¿Te acuerdas que ese era el Ecuador de antes de la Revolución Ciudadana? ¿Alguna vez esto ha funcionado en alguna parte del mundo? No. Tan solo llena los bolsillos de los de siempre. Anota este día y quiénes le hicieron esto a la Patria”.

