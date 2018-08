La ONU desmiente a Brasil: su decisión sobre la candidatura de Lula da Silva es vinculante

Ginebra, agosto 24 - El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desmintió el jueves al Gobierno de facto de Brasil y sostuvo que su decisión sobre los derechos políticos del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, sí es vinculante.



El Comité pidió el 17 de agosto que se tomen "todas las medidas necesarias" para que Lula "pueda ejercer sus derechos políticos" como candidato presidencial para los comicios de octubre, aunque esté en prisión.



Una de los expertos en firmar la solicitud fue la vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Sarah Cleveland, quien fue tajante: "Las medidas cautelares dictadas no son recomendaciones. Ellas son legalmente vinculantes e imponen una obligación legal internacional a Brasil para que las cumpla".



En entrevista Cleveland enfatizó que el ente, con sede en Ginebra, "no tiene interés en los resultados de las elecciones", previstas para octubre próximo. "Solo en el derecho de todos a participar".



En base al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Protocolo Facultativo del Pacto, de los cuales Brasil forma parte, la especialista afirmó que el país amazónico debe cumplir sus obligaciones.



"No cumplir con las medidas cautelares significaría que Brasil estaría violando una obligación legal internacional bajo el Protocolo Opcional", advirtió Cleveland.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 570 veces.