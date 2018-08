Colombia: Corte Constitucional autoriza nuevamente las Corridas de Toros

¿Sirve una tradición sustentada en la muerte? Credito: diariodenavarra.es

Bogotá, agosto 23 - La Corte Constitucional colombiana despenalizó las corridas de toros y anuló un fallo de 2017 donde se pedía al Congreso legislar sobre el tema.



Esta decisión, tomada por la Sala Plena de la mencionada Corte, anuló una sentencia dictada por la misma sala en enero de 2017, lo que es calificado por el diario Semana como "un choque de trenes".



Hace dos años se dictaminó un fallo que eliminaba una excepción dentro de la Ley contra el maltrato animal que impedía llevar a juicio a quienes participaran en coleo, corridas de toros, novilladas y peleas de gallos, entre otros.



La Corte había afirmado que no sancionar la tauromaquia creaba un "déficit de protección hacia los animales", por lo que su práctica sería judicializada, recoge El Espectador.



La decisión de la sala plena tuvo dos solicitudes de nulidad de quienes afirmaron que se "desconocían los precedentes de las corridas", según el citado medio, y que la tauromaquia no era considerada "como una manifestación cultural y como una expresión artística del ser humano".



De igual manera, los magistrados ponían un plazo de dos años para que el Congreso colombiano se pronunciara sobre la Ley contra el maltrato animal. Si esto no ocurría en el tiempo estipulado, quienes participaran en corridas de toros podían ser sancionados.



La Corte cambia de opinión



En el año 2010 la Corte había solicitado que las corridas se hicieran en "lugares de arraigo cultural" y que se redujera el sufrimiento de los animales. Sin embargo, en 2017 modificó lo dicho y afirmó que no debía tener ninguna restricción.



La Corte, que cuenta con cinco magistrados que recién iniciaron su periodo en 2017, se plegó a ese fallo de 2010 y reabrió el debate en el país suramericano.



Debido a esta acción, estarán sin prohibición hasta 2019 a pesar de que existe una Ley contra el maltrato animal, debido a que en opinión de la sala, no pueden prohibirse expresiones culturales.



Reacción en las redes



La mayoría de los usuarios en la red social Twitter condenaron la decisión de la Corte Constitucional, llegando a catalogar el hecho como un "gran retroceso" o "síntoma de una sociedad enferma".



Sin embargo, otros usuarios recibieron la noticia con alegría. La despenalización de las corridas fue incluso calificada por un portal especializado en el tema como una "gran noticia".