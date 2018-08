Ecuador anuncia su salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)

El canciller José Valencia dio el anuncio de la salida de Ecuador de la ALBA, en rueda de prensa junto a otros ministros Credito: Twitter

Quito, 23 de Agosto - Ecuador anunció este jueves que deja el grupo Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA y expresó su frustración por la falta de colaboración de Venezuela para adoptar medidas que eviten el éxodo de sus ciudadanos.



En rueda de prensa el canciller José Valencia argumentó que “es una decisión que quiere subrayar la independencia de Ecuador frente a cualquier otro grupo regional que tenga una visión específica respecto a situaciones de nuestra región”, y señaló que esta posición “es firme... marcada por los principios que rigen la política internacional”.



Sobre Venezuela, Valencia dijo que sólo la estabilidad democrática de ese país “producirá una estabilidad económica... que evite la continuación del éxodo masivo”.



Venezuela y otros 12 países de Latinoamérica fueron convocados por Ecuador a una reunión regional en Quito el próximo 17 y 18 de septiembre para buscar una salida al problema migratorio de los venezolanos, que a su vez ha desencadenado conflictos humanitarios y sociales.



Valencia aseveró que esta situación exige una respuesta de todas las naciones de la región y que Brasil y Chile ya han confirmado su presencia.



Con la salida de Ecuador, ALBA queda integrado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela.











































"Ecuador no continuará su participación dentro de la ALBA", anunció este jueves 23 de agosto el ministro de Exteriores, José Valencia, en una comparecencia ante los medios para explicar que con ello su país quiere "reforzar" la búsqueda de una solución al problema de Venezuela. El diplomático explicó que su gobierno mantiene "una posición de principios" y que esta no se alinea con los de "ningún grupo en particular en la propuesta de que el problema de los venezolanos sea resuelto entre ellos, en el marco democrático". (I)



