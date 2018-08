Facebook elimina cientos de cuentas falsas presuntamente asociadas a Irán y Rusia

Credito: Web

23-08-18.-Facebook anunció este miércoles que desactivó alrededor de 652 perfiles y páginas de su red social e Instagram que se dedicaban a promover noticias falsas para influir en las decisiones políticas y sociales de millones de usuarios alrededor del mundo.



"Hoy eliminamos múltiples páginas, grupos y cuentas por comportamiento coordinado y falso en Facebook e Instagram. Parte de esta actividad se originó en Irán y parte se originó en Rusia. Eran campañas diferentes y no hemos identificado ningún enlace o coordinación entre ellas", dijo Facebook en un comunicado de prensa.



El Kremlin de Rusia inmediatamente rechazó las acusaciones: “No entendemos qué tiene que ver la inteligencia rusa con esto (…) No hay soporte para esto, no entendemos en qué están basadas las acusaciones.”



La red social de Mark Zuckerberg cerró las cuentas un día después de que Microsoft cerrara seis páginas web creadas por hackers rusos, con el fin de robar datos del Senado e instituciones demócratas.