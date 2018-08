Rusia ante más sanciones de EEUU: Los estadounidenses no deben sentirse impunes o cómodos

Serguéi Riabkov

Moscú, agosto 23 - El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) no debería creer que no habrá respuestas a sus sanciones y por el contrario, las habrá de forma simétrica, anunció este jueves el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.



"Vamos a responder de manera completamente simétrica, porque los estadounidenses no deben sentirse impunes o cómodos, digamos, desde el punto de vista político-psicológico, pensando que el hecho de poseer el pasaporte estadounidense les da acceso a todos los países del mundo", dijo el diplomático.



En entrevista con RIA Novosti, Riabkov indicó que la ampliación de penalizaciones norteamericanas tocan a 450 operadores económicos rusos, desde el sector financiero hasta la defensa. Pequeñas y medianas empresas también se han visto afectadas.



Mientras que en diálogo con la revista Mezhdunaródnaya Zhizn, abogó por dejar de usar la moneda estadounidense como forma de pago. "Ha llegado el momento en que tenemos que pasar de las palabras a los hechos, deshacernos del dólar como medio de pago, buscar otros esquemas", sostuvo.



Ante esto, enfatizó que la arremetida de Washington no debe quedarse sin una medida recíproca. "La falta de respuesta directa a un desafío se percibe allí solo como señal de debilidad", añadió.



Sin ofrecer mayores detalles, anticipó que los aceleradores para cohetes y el titanio no serán excluidas de su comercio con Estados Unidos.