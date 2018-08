Bolivia: CIHD desestima pedido de la oposición en torno a postulación presidencial de Evo Morales

Credito: Archivo

La Paz, agosto 20 - El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó el domingo por la noche que la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de desestimar el pedido de precautelar la repostulación del presidente Evo Morales es coherente y echa por tierra el "teatrillo" de la oposición.



Entrevistado por el programa "Esta Casa no es Hotel" de la Red ATB, el segundo del Ejecutivo boliviano dijo que no se esperaba menos porque no existe ningún tipo de elemento legal para que se impongan esas medidas cautelares, como pregonó la oposición.



"Nos parece muy coherente, porque es lo correcto, no esperábamos menos de una decisión de la CIDH porque no existe ningún tipo de elemento legal para imponer medidas cautelares al país y eso echa por tierra toda la algarabía y el teatrillo de quinta que algunos opositores han hecho estos últimos meses, viajando allá, haciendo sacar fotos, haciendo creer que la CIDH iba a tomar un conjunto de medidas arbitrarias contra lo que es una legalidad propia del país", refrendó.



Días antes, el relator para Bolivia de la CIDH, Francisco José Eguiguren, dijo que el pedido de representantes del 21F para que ese organismo multilateral apruebe medidas cautelares a la repostulación de Morales fue analizado y desestimado.



García Linera dijo que esa decisión es coherente tomando en cuenta que cada país tiene su Constitución Política del Estado y aseguró que ningún organismo internacional puede contradecir su contenido.



A su juicio, la decisión de la CIDH ratifica la posición de que la repostulación de Morales en las elecciones de 2019 se enmarca en la Constitución Política del Estado y respeta el orden constitucional.



"Lo que intentó la oposición, que había fracasado aquí en Bolivia, era que un organismo externo fracturara el orden constitucional", reflexionó.



En esa línea, dijo que a partir de ahora corre el tiempo en apego a la Constitución Política del Estado, en apego a la resolución del Tribunal Supremo Plurinacional, de la etapa preelectoral.