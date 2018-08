ELN desmiente al Gobierno de Colombia: No ha habido contacto sobre retenidos

ELN

Bogotá, agosto 20 - El Ejército de Liberación Nacional (ELN) aseguró que el Ejecutivo de Colombia no ha adelantado contactos para la liberación de las personas retenidas en los departamentos del Chocó, fronterizo con Panamá, y de Arauca, limítrofe con Venezuela.



El Ministerio de Defensa de Colombia había informado que se realizaban los protocolos para las liberaciones de los retenidos, ante esto Aurelio Carbonell respondió que eso "no es exacto".



"Inexplicablemente el Gobierno no ha facilitado el contacto directo con la delegación, eso está impidiendo hacer los procedimientos que corresponden, y eso está demorando algo que podíamos haber hecho hace más de 8 días", dijo Aurelio Carbonell, integrante de la dirección nacional del ELN.



Mediante un video divulgado el domingo en YouTube, Carbonell —en compañía de Bernardo Téllez— indicó que es vital la comunicación gubernamental con la delegación, dado que es la instancia encargada de las reglas para la liberación y seguridad de los detenidos.



El también delegado en los diálogos de paz, señaló que solo han habido contactos indirectos con miembros del Gobierno que preside Iván Duque. Especialmente una llamada telefónica entre el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, y el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán.



Alertó que solo han platicado temas básicos como el nombramiento de los encargados por parte del Ejecutivo para las liberaciones. "Del resto, temas sustanciales y mecanismos de encuentro o un encuentro para hablar más directamente del proceso, aun no lo hay", sostuvo.