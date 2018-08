Colombia: Iván Duque ya comenzó a incumplir "promesas" de campaña

El presidente de Colombia, Iván Duque Credito: Archivo

19 de agosto de 2018.- Iván Duque ya comenzó a mostrar la realidad de su mandato, hasta en comerciales decía que en su Presidencia no subiría los impuestos a los colombianos.



No lleva ni un mes en el poder el presidente colombiano Iván Duque y ya comienza a incumplirle a su pueblo, una de las promesas en campaña fue que no subiría los impuestos cosa diferente, dice ahora su ministro de Hacienda.



Ese discurso populista lo ha echado a la basura su ministro de Hacienda señalando un aumento de impuestos a la clase popular y bajárselos a las grandes empresas con el viejo cuento de la reactivación de la economía.



Los entendidos creen que este anuncio no es más que una escalada de impuestos a los pobres, ellos están conscientes de que esta es la directriz del Banco Mundial (BM) que se debe seguir.



Para los colombianos de a pie además que es un golpe bajo en sus ingresos, es el engaño de un presidente al que más de 10 millones de colombianos le depositaron su confianza.



Los entendidos en la materia señalan que la cosa podría ponerse peor en materia económica pues creen que el Gobierno de Iván Duque no hará el aumento justo a los empleados del salario mínimo para el año 2019 en Colombia.