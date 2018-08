Exasesora presidencial, Omarosa Manigult: Trump hablaba con términos "despectivos" de los puertorriqueños

Donald y Melania Trump visitan el municipio Guaynabo tras el paso del huracán María, Puerto Rico, el 3 de octubre de 2017 Credito: Reuters

16 de Agosto - Omarosa Manigault Newman, exasesora presidencial de Donald Trump, denuncia en su polémico libro, Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House (Trastornado: un reporte desde el interior de la Casa Blanca de Trump) que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, anuló sus intentos de conseguir ayuda para la reconstrucción de Puerto Rico después del devastador paso del huracán María en otoño de 2017 alegando que el gobierno de la isla intentaba explotar la tragedia para obtener dinero de Washington.



En su obra, la exfuncionaria afirma además que tanto Kelly como Trump "se referían en muchas ocasiones a los puertorriqueños con términos despectivos ".



No obstante, Manigault Newman no precisa en el libro cuáles eran esos términos. Tampoco quiso revelarlo durante su intervención el pasado martes en un programa de la cadena MSNBC, donde se negó reiteradamente a responder a las preguntas que le hicieron en ese sentido.



En la entrevista, la exasesora describió la respuesta de la Administración Trump a la tragedia en Puerto Rico como "letárgica" y la comparó con la rapidez con la que la Casa Blanca ayudó a los estados de Florida y Texas cuando estos fueron afectados por los huracanes Irma y Harvey.



Asimismo, Manigault Newman criticó el "comportamiento arrogante [de Trump] frente a la tragedia humana" que demostró durante su visita a la isla, y recordó una escena que generó muchas críticas en su momento, la del mandatario arrojando paquetes con toallas de papel a los afectados como si estuviera jugando al baloncesto.



"Su total falta de empatía ya es bastante mala, pero creo que muchos de los problemas y demoras en conseguir ayuda para Puerto Rico fueron en parte políticos", concluyó la exfuncionaria.